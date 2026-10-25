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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέα NAVTEX για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο - Στο επίκεντρο ο αγωγός προς τα Κατεχόμενα

πολεμικό πλοίο
clock 10:24 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε νέα προκλητική κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα, εκδίδοντας NAVTEX για την πραγματοποίηση υποθαλάσσιων ερευνών ενόψει της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και τα Κατεχόμενα. Η NAVTEX, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους, αποκαλύπτει την κλιμάκωση των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας.

12 συντεταγμένες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026 από τον σταθμό της Αττάλειας και επικαλείται το TRT Haber, προγραμματίζεται η διενέργεια επιστημονικών ερευνών και υποθαλάσσιων μελετών σε καθορισμένες συντεταγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι εργασίες, οι οποίες καλύπτουν το διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αποσκοπούν στη «δρομολόγηση του σχεδιαζόμενου έργου μεταφοράς φυσικού αερίου» από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε 12 καθορισμένες συντεταγμένες στη Mεσόγειο Θάλασσα.

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