Ηράκλειο: Γλίτωσε την φυλακή ο 40χρονος που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο

Σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου ένας 40χρονος Αμερικανός, ο οποίος τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με σοβαρές υλικές ζημιές στα Μάλια, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ τον αθώωσε για την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Μάνο Δρακωνάκη, η χρηματική ποινή έχει ανασταλεί έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 40χρονος, ο οποίος είχε ενοικιάσει ένα πολυτελές τζιπ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό, ένα μικρό Ι.Χ. και δύο μοτοσικλέτες . Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του τζιπ. Ο Αμερικανός συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ήταν η ένδειξη αλκοόλ που καταγράφηκε κατά τη μέτρηση στον εκπνεόμενο αέρα.

Γιώργος Ι. Παπαδάκης

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