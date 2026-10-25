The Voice: Συγκίνησε η κόρη του αείμνηστου Στέφανου Μπορμπόκη

H κόρη του αείμνηστου ποδοσφαιριστή Στέφανου Μπορμπόκη, Χριστίνα, ανέβηκε στη σκηνή του The Voice και ερμήνευσε το διαχρονικό τραγούδι «Ζητάτε να σας πω».

Η ερμηνεία της Χριστίνας Μπορμπόκη κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των coaches, με την Πάολα, την Έλενα Παπαρίζου να την διεκδικούν.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν μίλησε για τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Η συγκινητική αναφορά της στον πατέρα της, Στέφανο Μπορμπόκη, οποίος πέθανε σε ηλικία 59 ετών στις 11 Απριλίου 2026 φόρτισε συναισθηματικά την ατμόσφαιρα στο πλατό.

“Έχω κρατήσει την φανέλα του, αυτή με την οποία έπαιζε και, όσοι γνωρίζουν, σε εκείνες τις εποχές δεν έγραφαν ονόματα οι φανέλες. Ήταν μια γνήσια φανέλα του ΠΑΟΚ και όταν την φοράω, μέσα στο γήπεδο, αισθάνομαι ότι τον έχω πάνω μου, μαζί μου”.

“Η απώλεια του ήταν η αφορμή για μένα να κυνηγήσω το όνειρο μου. Πιστεύω ότι έχει γίνει φύλακας – άγγελος και θα με βοηθήσει και θα χαρεί για όλο αυτό που προσπαθώ να κάνω”, ανέφερε.

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