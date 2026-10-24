Γκίνη για Μαζωνάκη: «Είχε ανάγκη από αγάπη, ήθελε να επανέλθει γι΄αυτό έκανε αυτό που έκανε»

Η Νέλλη Γκίνη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή For You και αποκάλυψε ότι τον Γιώργο Μαζωνάκη τον γνώρισε πρώτη φορά όταν εκείνος ήταν μόλις επτά ετών, και από πολύ μικρός είχε δείξει την πρόθεσή του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Ο Γιώργος δεν έπρεπε να είχε φύγει. Με τον Γιώργο είχαμε μια εξ αγχιστείας συγγένεια. Τον γνωρίζω από επτά χρονών παιδάκι. Ένα ονειροπόλο παιδί, το οποίο μιλούσε συνέχεια για το θέατρο. Ήθελε να μάθει για το θέατρο, ήθελε να γίνει ηθοποιός. Την είχε την πρόζα», δήλωσε αρχικά η Νέλλη Γκίνη.

«Είχε ξεκινήσει δειλά κάποια τραγουδιστικά βήματα και εμένα μου προτάθηκε να πάω στην Πάτρα και πήρα τον Γιώργο μαζί. Μου λέει: “Νέλλη, δεν έχουμε κόσμο” και του λέω: “Μη φοβάσαι, Γιώργο μου, η νύχτα γεννάει”».

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