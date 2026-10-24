Volley League: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον τρομερό ΟΦΗ, 3-0 τον ΠΑΟΚ στο ΒΑΚ (βίντεο)

Ο ΟΦΗ ήταν εντυπωσιακός και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στο ΒΑΚ με καθαρό σκορ 3-0 σετ, στην πρεμιέρα της Volley League, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα με την εμφάνισή του!

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν εξαιρετικά καλά στο πρώτο σετ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν κοντά στο σκορ. Ο ΟΦΗ εκεί πήρε το προβάδισμα με 8-6 και κατάφερε να φτάσει στο +5 τη διαφορά με 13-8 ενώ με δύο σερί μπλοκ από τον Στρουγκάρεβιτς έγινε και το 17-11. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με μπλοκ από τους Χαραλαμπίδη και Πέτκοβιτς στον Μάκινεν αλλά ο Μιχαΐλοβιτς απάντησε ξανά για το 18-13. Εκεί ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 19-16 όμως ο Μάκινεν με διαδοχικές επιθέσεις επανάφερε το +4 με 21-17 και 23-19. Ο ΠΑΟΚ πίεσε για το 23-20 αλλά ο Μιχαΐλοβιτς έδωσε το setball στους Κρητικούς και μετά από δύο χαμένες ευκαιρίες, ο Στρουγκάρεβιτς από το κέντρο πέτυχε το 25-22, για το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Πέτκοβιτς έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με δύο άσους του Πέτκοβιτς αλλά ο ΟΦΗ ισοφάρισε σε 2-2. Ο ΟΦΗ στη συνέχεια πέρασε μπροστά με 8-6 και 10-7 ενώ με τον Μάκινεν από τα άκρα η διαφορά έφτασε γρήγορα στο +5 με 12-7. Ο ΟΦΗ διατήρησε το προβάδισμά του και με τον Μιχαΐλοβιτς έγινε το 18-13 ενώ ο Στρουγκάρεβιτς από το κέντρο πέτυχε και το 20-15. Ο Οζοκογιε από το κέντρο πέτυχε το 22-18 και ο Μάκινεν με άσο έδωσε το setball στον ΟΦΗ ενώ με διπλό μπλοκ από Μίτιτς και Οζοκογιε έγινε το τελικό 25-18 για το 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα με 2-4 ωστόσο ο ΟΦΗ ισοφάρισε σε 6-6 και στη συνέχεια πήρε και το προβάδισμα με 10-7. Ο ΠΑΟΚ μείωσε και στη συνέχεια ισοφάρισε με μπλοκ στον Μάκινεν και στον Οζοκογιε, πετυχαίνοντας και το 10-11. Οι δύο ομάδες πίεσαν εξίσου και έφτασαν ισόπαλες στο 13-13 αλλά ο ακραίος του ΟΦΗ, Πουλ πήρε κρίσιμες επιθέσεις για το 16-14 κι εκεί ο Μιχαΐλοβιτς με πλασέ πέτυχε και το 18-16. Μετά από επιθέσεις του ΠΑΟΚ και λάθος του Μιχαΐλοβιτς έγινε το 19-19 και η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι το 21-21. Στη συνέχεια ο Μάκινεν από την πάιπ έκανε το 22-21 και ο Στρουγκάρεβιτς με μπλοκ πέτυχε το 23-22 και με φιλέ του ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ πήρε το matchball. Εκεί ο ΠΑΟΚ πήρε την επίθεση μετά από λάθος του ΟΦΗ και με άουτ επίθεση διαμορφώθηκε το τελικό 25-22 για το 3-0 σετ.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

Ήττα για τη γυναικεία ομάδα του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 3-2 σετ από τις Αμαζόνες στο κλειστό γυμναστήριο «Στ. Καλαϊτζής», στη Νέα Ερυθραία, για την 2η αγωνιστική της Pre League Γυναικών.

Μετά τη νίκη της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στα Βριλήσσια, ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στη νέα εκτός έδρας «μάχη» του, με τις γηπεδούχες να πανηγυρίζουν τη νίκη στο tie break με 3-2.

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