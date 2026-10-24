Ηράκλειο: Οι αστυνομικοί ζητούν έκτακτες μεταθέσεις για το Οργανωμένο Έγκλημα

Πίσω από τις επίσημες κορδέλες και τις ομιλίες στα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, βρίσκονται οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Αστυνομικοί που καθημερινά, κάτω από επικίνδυνες και απαιτητικές συνθήκες, δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων στο Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας από την Πολιτεία έμπρακτη στήριξη και άμεση ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό, ώστε η οργανωτική αυτή αναβάθμιση να μην μείνει «στα χαρτιά».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου:

Στα εγκαίνια του κτιρίου της νέας Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με έδρα τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων Ηρακλείου, παρευρέθηκε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια υπηρεσία που η Κρήτη έχει πραγματικά ανάγκη, καθώς η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί μείζον ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας.

Ως Τμήμα είχε ήδη να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η συστηματική δουλειά, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα μπορούν να επιφέρουν καίρια πλήγματα στην εγκληματικότητα. Σήμερα, με την αναβάθμισή του σε Υποδιεύθυνση και την περαιτέρω ενίσχυσή του, προσδοκούμε ακόμη περισσότερα ουσιαστικά αποτελέσματα.

Image

Ωστόσο, η αναβάθμιση μιας υπηρεσίας δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε επίπεδο οργανωτικής δομής και υποδομών. Αναμένουμε να γίνουν πράξη οι εξαγγελίες της Πολιτικής Ηγεσίας για την περαιτέρω στελέχωση και ενίσχυσή της με αστυνομικό προσωπικό μέσω έκτακτων μεταθέσεων, από Υπηρεσίες εκτός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Η ενίσχυση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε η νέα Υποδιεύθυνση να αποκτήσει την απαιτούμενη επιχειρησιακή δυναμική και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις της αποστολής της. Η Κρήτη χρειάζεται ουσιαστικές λύσεις και έμπρακτη ενίσχυση των υπηρεσιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκονται οι συνάδελφοί μας. Αστυνομικοί με επαγγελματισμό, επιχειρησιακή ικανότητα, εμπειρία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, συχνά κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες. Σε αυτούς τους συναδέλφους αξίζουν η αναγνώριση, ο σεβασμός και η έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, ώστε να μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα το δύσκολο έργο τους.

Παράλληλα, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες μας στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, για τη χρηματοδότηση του έργου, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση μιας σημαντικής υποδομής για την ασφάλεια του νησιού μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στον Δήμαρχο Αρχανών – Αστερουσίων, κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλη, για την ευγενική παραχώρηση του ιστορικού αυτού κτιρίου, προκειμένου να στεγαστεί η νέα Υποδιεύθυνση. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Ελληνική Αστυνομία, όταν κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η προστασία των πολιτών.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, θεωρούμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν δημόσια αναγνώριση, καθώς αποδεικνύουν πως όταν υπάρχει βούληση και συνεργασία, μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, θα είμαστε σταθερά και αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό των συναδέλφων μας, στηρίζοντας κάθε δίκαιο αίτημά τους και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, της ασφάλειάς τους και της αξιοπρέπειάς τους.

Η στήριξή μας δεν αποτελεί απλώς μια δήλωση προθέσεων, αλλά διαχρονική δέσμευση. Θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε δυσκολία, σε κάθε διεκδίκηση και σε κάθε περίσταση που θα απαιτηθεί η συνδικαλιστική μας παρέμβαση.

Γιατί η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί ισχυρές υπηρεσίες, κατάλληλα μέσα, επαρκή στελέχωση και, πάνω απ’ όλα, αστυνομικούς που γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι τους.

Ευχόμαστε στη νέα Υποδιεύθυνση καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο της, με την προσδοκία ότι οι δεσμεύσεις για την περαιτέρω ενίσχυσή της θα υλοποιηθούν άμεσα, προς όφελος των συναδέλφων μας, της ασφάλειας των πολιτών και ολόκληρης της κοινωνίας της Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Το έκτακτο σχέδιο του Υπουργείου - Τι προβλέπει

Ηράκλειο - καταγγελία: Ζητούν αναδρομικά 10.000 ευρώ από 80χρονη με σύνταξη χηρείας

Κρήτη: Περιπέτεια για οδηγό - Βρέθηκε σε γκρεμό μετά το τροχαίο