Η Ικαρία στην κορυφή της γεύσης: Πρώτο σε όλη την Ελλάδα το αναμματόμελο "Αμαλία"!

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Μια σπουδαία πανελλήνια διάκριση κατέκτησε η Ικαρία, με τον μελισσοκόμο Βαγγέλη Χριστοδούλου και το αναμματόμελο «Αμαλία» να πρωταγωνιστούν στα φετινά Βραβεία Ποιότητας του περιοδικού «Γαστρονόμος».

Σύμφωνα με το ikariaki.gr ο ιδιαίτερο αυτό ρεικόμελο της Ικαρίας κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση στην τυφλή γευσιγνωσία που διοργάνωσε το περιοδικό, ξεχωρίζοντας για την κορυφαία ποιότητα, το άρωμα και την ιδιαίτερη γεύση του.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Βαγγέλης Χριστοδούλου τιμήθηκε με το Βραβείο Παραγωγής Μελιού, μια επιβράβευση της αφοσίωσής του στην παραδοσιακή μελισσοκομία του νησιού.

Το αναμματόμελο (μέλι από φθινοπωρινό ρείκι) θεωρείται ένας από τους κρυμμένους θησαυρούς της Ικαρίας. Η συγκεκριμένη βράβευση όχι μόνο δικαιώνει τον παραγωγό, αλλά προβάλλει διεθνώς την ποιότητα των ικαριώτικων προϊόντων και τη σημασία της διατήρησης της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς.

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