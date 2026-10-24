Δήμος Μαλεβιζίου: Συγκροτείται ειδική επιτροπή για τη σχολική στέγη με ορίζοντα το 2050

Τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής σχολικών υποδομών, με στόχο την καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον οργανωμένο σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων στη σχολική στέγη, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με θέμα τη σχολική στέγη, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ελευθέριος Καλλέργης.

Βασική αποστολή της επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης εικόνας για τις ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων του Μαλεβιζίου, αξιοποιώντας τόσο τα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου όσο και τις αναλυτικές καταγραφές που θα ζητηθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων.

Οι ανάγκες θα αξιολογηθούν με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η ασφάλεια, η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, η λειτουργικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η τεχνική εφικτότητα των παρεμβάσεων και η δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα διαθέσιμα ακίνητα και οι χωροταξικές δυνατότητες, τόσο για την αναβάθμιση και την επέκταση υφιστάμενων σχολείων όσο και για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Ήδη η Δημοτική αρχή έχει μελετήσει την πολεοδομική δυναμική των ακινήτων της Πράξης Εφαρμογής Αγίας Μαρίνας για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων.

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«Θέλουμε να σχεδιάσουμε από κοινού και να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες της σχολικής στέγης, με ορίζοντα το 2050, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένα σχολείο στο Μαλεβίζι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα έλλειψης αιθουσών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των διαθέσιμων χώρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα έχουμε προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών. Ζητάμε από τους διευθυντές των σχολείων να μας αποτυπώσουν αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη σχολική στέγη, που θα περιλαμβάνει και την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στο Μαλεβίζι», ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ανέφερε ότι στον χώρο του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου σχεδιάζεται η ανέγερση νέου βρεφικού σταθμού, δυναμικότητας 70 βρεφών, ενισχύοντας τις διαθέσιμες δομές προσχολικής φροντίδας και καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής, με χρηματοδότηση από τα Ανταποδοτικά της Μεγάλης Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης Αττικής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, γονείς μαθητών και δημοτικοί σύμβουλοι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Μαρίνα Βογιατζή παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό του Δήμου, την υφιστάμενη κατάσταση των σχολικών υποδομών, τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και εκείνες που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Μανόλης Βίστης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα στα σχολεία του Δήμου, ενώ συζητήθηκε και η ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των σχολικών μονάδων και των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, όπως επισημάνθηκε από τους διευθυντές των σχολείων.

Παράλληλα με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, ο Δήμος Μαλεβιζίου συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών εγκαταστάσεων.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τις μειωμένες χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους, το Μαλεβίζι κατάφερε να τριπλασιάσει το ποσό που διατίθεται για συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων, ενισχύοντας τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολείων.

Επιπλέον, ο Δήμος Μαλεβιζίου προχώρησε στον διπλασιασμό των ωρών απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της καθαριότητας και τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών υγιεινής σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, ο συνολικός προϋπολογισμός εννέα ενεργειακών παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, έχουν δρομολογηθεί ή έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση, ανέρχεται σε 4.269.241,57 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ολοκληρωθεί πέντε παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.291.000 ευρώ, σε σχολικές μονάδες του Δήμου. Πρόκειται για το Γυμνάσιο Γαζίου, το 2ο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Τυλίσου, το Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς και το Γυμνάσιο Τυλίσου.

Για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, προϋπολογισμού 570.000 ευρώ, η διακήρυξη έχει αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Παράλληλα, έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση τρεις προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.408.241,57 ευρώ, οι οποίες αφορούν το Γυμνάσιο – Λύκειο Κρουσώνα, τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Πολυδρόσου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας.

Σημαντικές εργασίες σχολικής αναβάθμισης έχουν υλοποιηθεί και μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας και στο Γυμνάσιο Γαζίου, ενώ στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί και το Γυμνάσιο Κρουσώνα, για το οποίο αναμένεται να δρομολογηθούν οι εργασίες.

Με τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής και την καταγραφή των αναγκών κάθε σχολικής μονάδας, ο Δήμος Μαλεβιζίου επιδιώκει να διαμορφώσει έναν συνολικό σχεδιασμό για τη σχολική στέγη, συνδυάζοντας τις άμεσες ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης με τον προγραμματισμό νέων υποδομών σε βάθος χρόνου.

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