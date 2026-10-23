Ηράκλειο: Καταγγελία για επίθεση σε 14χρονη μαθήτρια – Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων

Στην Αστυνομία κατέληξε υπόθεση που αφορά καταγγελίες για περιστατικά βίας σε βάρος 14χρονης μαθήτριας γυμνασίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι συμμαθητές της, καθώς και οι γονείς τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα της, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Οκτωβρίου, όταν οι τέσσερις ανήλικοι φέρονται να εξύβρισαν την κοπέλα και να της πέταξαν πλαστικό μπουκάλι, προκαλώντας της σωματικές βλάβες. Η 14χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Ο πατέρας ανέφερε, επίσης, δύο προηγούμενα περιστατικά στο ίδιο σχολείο, ένα στις αρχές Οκτωβρίου, με καταγγελλόμενη εξύβριση, και ένα στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν δύο ανήλικοι φέρονται να έσπρωξαν την κόρη του, με αποτέλεσμα να πέσει σε εσωτερική σκάλα.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μέσω του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων. Οι γονείς των τεσσάρων μαθητών συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι δεν απέτρεψαν τα παιδιά τους από τις καταγγελλόμενες πράξεις.

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