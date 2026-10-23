Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης καταθέτει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας

Παράσταση προς Υποστήριξη της κατηγορίας αιτούμενος να καταθέσει στον ανακριτή που χειρίζεται τη δικογραφία για τους “στημένους αγώνες στο μπάσκετ” γνωστοποίησε ότι θα δηλώσει ο “χρυσός” του αθλήματος, Παναγιώτης Γιαννάκης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διεθνούς φήμης μπασκετμπολίστα, Ανδρέας Μήτσαινας, προσήλθε στον ανακριτή της υπόθεσης προκειμένου να τον ενημερώσει για την πρόθεση του εντολέα του. Η κίνηση του κ. Γιαννάκη αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων της υπόθεσης σχετικά με την κατάθεση σημαντικού μάρτυρα, επιχειρηματία. Ο μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι σε “στημένο” αγώνα το 2018, μεταξύ του Φάρου και του Άρη στον οποίο ο εκ των κορυφαίων του μπάσκετ ήταν προπονητής, ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποβλήθηκε σκοπίμως με διπλή τεχνική ποινή.

Στο μεταξύ πριν από την έναρξη της απολογίας τού πρώτου κατηγορούμενου πρώην διαιτητή, ο κατηγορούμενος Βαγγέλης Λιόλιος δια του συνηγόρου του, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ζήτησε από τον ανακριτή την εξέταση τριών παραγόντων της διαιτησίας. Οι μάρτυρες που πρότεινε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ένα μέλος της ΚΕΔ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος.

Σε δήλωση του, ο συνήγορος του Ευάγγελου Λιόλιου ανέφερε: «Κατέθεσαν τρεις διαιτητές και άνθρωποι της Ομοσπονδίας και της διαιτησίας, που εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι διαιτητές. Οι μάρτυρες κατέθεσαν στον ανακριτή στοιχεία με τα οποία αξιολογούνται οι διαιτητές, κατέθεσαν γεγονότα για το πώς λειτουργούσαν οι εμφανείς και θεσμικοί, όπως ο Λιόλιος, αλλά και οι…αφανείς». Η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου ο οποίος έχει μεταχθεί στα δικαστήρια αναμένεται να ξεκινήσει.

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