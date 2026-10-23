Σκάνδαλο μπάσκετ: Τα δέκα πρόσωπα- κλειδιά που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση (βίντεο)

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Συγκεκριμένα ήταν τα πρόσωπα που κίνησαν τις εξελίξεις στην αποκάλυψη του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ. Πρόκειται για άτομα από τον χώρο του αθλήματος, που έφτασαν στις Αρχές με πληροφορίες και στοιχεία για στημένους αγώνες και δωροδοκίες διαιτητών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, οι ανακριτικές Αρχές δέχθηκαν πληροφορίες από δέκα άτομα, μεταξύ αυτών παράγοντες και προπονητές μπάσκετ.

Ειδικότερα, τα άτομα που φαίνεται ότι «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση ήταν:

Έξι πρώην και νυν διαιτητές

Δύο πρώην παράγοντες ομάδων μπάσκετ

Ένας νυν και ένας πρώην προπονητής

Ένας ξένος διαιτητής, στον οποίο ζητήθηκε να βοηθήσει Έλληνες αθλητές

Το υπόμνημα 100 σελίδων του προστατευόμενου μάρτυρα

Το ίδιο μέσο μετέφερε πως μία από τις πηγές αυτές έχει μπει σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα και έχει καταθέσει ένα ογκωδέστατο υπόμνημα.

Ειδικότερα, το υπόμνημα είναι 100 σελίδων και έχει αναφορές για αρκετούς αγώνες, μεταξύ αυτών και στο σχολικό πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται πως έχουν συλληφθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και για οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Οι απολογίες των συλληφθέντων

Σημειώνεται πως σήμερα αναμένεται η κατάθεση του πρώτο εκ των έξι κατηγορουμένων, και ειδικότερα θα βρεθεί ενώπιον ανακριτή ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 820.000 ευρώ.

Την Κυριακή 25/10 στις 10:00 αναμένεται να απολογηθούν οι Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τους Βάσω Τσαρούχα, Ηλία Κορομηλά και Τάσο Πηλοΐδη.

Σημειώνεται πως από την έρευνα στα σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 931.463 ευρώ, 14 κινητά τηλέφωνα, 3 μπλούζες ομάδας, 3 αναμνηστικά ομάδων, 2 άλμπουμ παικτών, φορητοί υπολογιστές και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα USB.

Πηγή: reader.gr

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