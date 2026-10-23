Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Η ώρα των απολογιών - Στο μικροσκόπιο δωροδοκίες, διαιτητές και στοιχήματα

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Στο γραφείο του ανακριτή μεταφέρεται από σήμερα η υπόθεση φερόμενης χειραγώγησης αγώνων που συγκλονίζει τοελληνικό μπάσκετ.



Πρώτος καλείται να δώσει εξηγήσεις ο πρώην διαιτητής στην κατοικία του οποίου εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις για κατευθυνόμενα «σφυρίγματα», χρηματικά ανταλλάγματα και παρεμβάσεις στην εξέλιξη πρωταθλημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί σταδιακά έως τη Δευτέρα, μετά την τρίμηνη έρευνα που οδήγησε στις συλλήψεις.

Σημαντικό μέρος του υλικού που αξιολογούν οι αρχές προέρχεται από δύο μάρτυρες: έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία, πρώην ιδιοκτήτη ομάδων. Οι καταγγελίες τους περιγράφουν διαφορετικές μορφές φερόμενων ανταλλαγμάτων — από περισσότερους ορισμούς σε αγώνες έως δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Τι απαντά για τα μετρητά ο πρώην διαιτητής

Στις 13:00 σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο πρώην διαιτητής που αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι και στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν τα 820.000 ευρώ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για χρήματα που προέρχονται από τη μακρόχρονη παρουσία του στη διαιτησία, σε διεθνείς διοργανώσεις, στην EuroLeague και στα ελληνικά πρωταθλήματα.

Δηλώνει ότι διαθέτει όλα τα οικονομικά παραστατικά για να δικαιολογήσει το ποσό. Η προέλευση των χρημάτων και τα στοιχεία που θα προσκομίσει αποτελούν κρίσιμο σκέλος των εξηγήσεων που καλείται να δώσει.

Συνολικά, στις έρευνες των αρχών κατασχέθηκαν 931.463 ευρώ, καθώς και κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα και σημειώσεις. Το ηλεκτρονικό υλικό αποτελεί ένα ακόμη πεδίο ελέγχου για τις επικοινωνίες και τις σχέσεις των εμπλεκομένων.

Η κατάθεση για 30 αγώνες: Αντάλλαγμα οι ορισμοί

Ο εν ενεργεία διαιτητής φέρεται να περιέγραψε στον αθλητικό εισαγγελέα συμμετοχή του σε περίπου 30 χειραγωγημένους αγώνες της δεύτερης κατηγορίας, κατά την περίοδο 2018-2026.

Υποστήριξε ότι δεν εισέπραττε χρήματα. Ως αντάλλαγμα για την εκτέλεση συγκεκριμένων οδηγιών στη διαιτησία, φέρεται να εξασφάλιζε περισσότερους ορισμούς σε σημαντικές αναμετρήσεις.

Ο μάρτυρας απέδωσε τις παρεμβάσεις στον κατηγορούμενο Γιώργο Μαυραγάνη και προσκόμισε μηνύματα προς υποστήριξη των ισχυρισμών του.

Σε ένα από αυτά, που κατά τα δημοσιεύματα αποδίδεται στον Μαυραγάνη, αναφέρεται ότι συγκεκριμένη ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να ηττηθεί, με τη φράση: «Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου».

Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να κατήγγειλε χειραγώγηση και σχολικής αναμέτρησης μεταξύ ομάδων της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης, η οποία διεξήχθη τον Μάρτιο στην Πάφο.

Τα ποσά των 50.000 και 100.000 ευρώ

Η δεύτερη βασική κατάθεση προέρχεται από επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη ομάδων μπάσκετ.

Ο μάρτυρας κατήγγειλε ότι του προτάθηκε να ευνοηθεί ο Προμηθέας Πατρών σε αναμέτρηση με τη δική του ομάδα, με αντάλλαγμα 50.000 ευρώ. Στην ίδια περιγραφή περιλαμβάνεται υπόσχεση ότι η ομάδα του θα βοηθούνταν σε επόμενο παιχνίδι, μέσω του ορισμού συγκεκριμένων διαιτητών, ώστε να ανακτήσει το αγωνιστικό έδαφος που θα έχανε.

Στην κατάθεση γίνεται αναφορά και στην κατηγορούμενη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, με τον μάρτυρα να υποστηρίζει ότι ζητήθηκε ποσό 5.000 ευρώ για συγκεκριμένο αγώνα.

Ο επιχειρηματίας φέρεται επίσης να κατήγγειλε ότι το 2016 του προσφέρθηκαν, μέσω τρίτου, 100.000 ευρώ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, προκειμένου να αποχωρήσει από τη διοίκηση της ομάδας του και να ευνοηθεί η άνοδος του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης και αμφισβητούνται από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Η επικοινωνία για το ξενοδοχείο και η καταγγελία από το EuroCup

Στο υλικό των καταθέσεων περιλαμβάνεται ακόμη επικοινωνία για διαμονή της Βασιλικής Τσαρούχα στο Costa Navarino.

Ο δεύτερος μάρτυρας φέρεται να ανέφερε ότι, μετά από σχετικό αίτημά της, απευθύνθηκε στον Γιώργο Μαυραγάνη για τη διευθέτηση της διαμονής και του κόστους. Η αναφορά εξετάζεται στο πλαίσιο των καταγγελιών για τις σχέσεις μεταξύ παραγόντων και διαιτητών.

Διεθνή διάσταση στην υπόθεση δίνει και κατάθεση ξένου διαιτητή. Φέρεται να κατήγγειλε ότι Έλληνας συνάδελφός του τον προσέγγισε προσφέροντάς του 10.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοήσει συγκεκριμένη ομάδα στον δεύτερο τελικό του EuroCup το 2021.

Λιόλιος: Αρνείται τις κατηγορίες και επικαλείται παλαιές αντιδικίες

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας συνεργάτης του έχουν προγραμματιστεί να απολογηθούν την Κυριακή στις 10:00. Τη Δευτέρα αναμένονται οι απολογίες των υπόλοιπων τριών κατηγορουμένων.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ δηλώνει αθώος και η υπεράσπισή του συνδέει την εμπλοκή του με πολυετείς δικαστικές συγκρούσεις στον χώρο του μπάσκετ.

Κατά τον συνήγορό του, από το 2022 έως το 2026 έχει καταθέσει τέσσερις μηνύσεις κατά παραγόντων, πρώην προπονητών και άλλων προσώπων. Η πλευρά του κάνει λόγο για σκευωρία και δηλώνει ότι θα απαντήσει αναλυτικά στο κατηγορητήριο.

Πάγωμα χρηματοδότησης και έλεγχοι στην ΕΟΚ



Παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία, ανοίγει και το μέτωπο των ελέγχων στην Ομοσπονδία.

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανέστειλε προσωρινά τις επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ. Δρομολογείται επίσης έκτακτος δημοσιονομικός και διαχειριστικός έλεγχος από το 2024, ενώ ζητήθηκε οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Οι απολογίες σηματοδοτούν την πρώτη αναλυτική αντιπαράθεση των κατηγορουμένων με το υλικό της δικογραφίας. Εκεί θα κριθεί πώς απαντούν στις μαρτυρίες, στα επίμαχα μηνύματα και στα οικονομικά ευρήματα που συγκέντρωσαν οι αρχές.

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