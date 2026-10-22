Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ - Κατασχέθηκαν πάνω από 930.000 ευρώ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ. ΑΣ. για τις συλλήψεις του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και των υπολοίπων πέντε κατηγορούμενων, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ με τους στημένους αγώνες.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας κατασχέθηκαν περισσότερες από 930.000 ευρώ από τα σπίτια των συλληφθέντων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν -6- ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

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Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

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Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-931.463- ευρώ,

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες των έξι κατηγορουμένων για στημένους αγώνες - Αρνείται την κατηγορία ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Προθεσμίες έλαβαν για τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ από τον 9ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος θα χειριστεί την υπόθεση.

Η απολογητική διαδικασία θα ξεκινήσει αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, οπότε θα απολογηθεί κατηγορούμενος διαιτητής. Οι απολογίες θα συνεχιστούν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, το πρωί, οπότε στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθούν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο φερόμενος συνεργάτης του, πρώην αθλητής. Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που είναι στον χώρο της διαιτησίας θα δώσουν απολογίες την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, το πρωί. Οι έξι παράγοντες του μπάσκετ είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που ανά περίπτωση αφορούν το κακούργημα της δωροδοκίας και δωροληψίας με την επιβαρυντική περίσταση ότι τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση του προέδρου της ΕΟΚ έναντι της κατηγορίας είναι αρνητική. Ο κορυφαίος θεσμικός παράγοντας του αθλήματος αναμένει να έχει πλήρη εικόνα του κατηγορητηρίου, στο οποίο φαίνεται να καταγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά. Η πλευρά του θεωρούμενου ως βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση φέρεται να προετοιμάζεται να αντικρούσει τις δύο καταθέσεις που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές από τον αθλητικό εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του προέδρου της ΕΟΚ, οι δύο νυν μάρτυρες περιλαμβάνονται σε μήνυση που είχε καταθέσει το 2022 κατά συνολικά τεσσάρων προσώπων σχετικών με το μπάσκετ, για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Πλήρη άρνηση διατυπώνει και ο διαιτητής που θα απολογηθεί αύριο. Αναφορικά με τις 820.000 ευρώ που φέρεται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος σκοπεύει να προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες, που -όπως υποστηρίζει- δικαιολογούν το ποσό.

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