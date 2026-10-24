Χανιά - Πρωτοβουλία «Safe in Town»: Ενώνουν δυνάμεις οι φορείς για την προστασία του παιδιού

Με τη συμμετοχή όλων των φορέων, που εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χανίων η ενημερωτική και επιμορφωτική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Safe in Town».

Τη δράση διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το Defence for Children Institute (DCI). Γύρω από το ίδιο τραπέζι βρέθηκαν εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, τοο Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ΕΛΜΕΠΑ και του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟΣΠΠΑ). Κοινός στόχος είναι η σύνταξη ενός διατομεακού πρωτοκόλλου για την πρόληψη και την αποτροπή της κακοποίησης του παιδιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και Ληξιαρχείου του Δήμου Χανίων, Ελένης Ζερβουδάκη, η προστασία ενός παιδιού που κινδυνεύει δεν μπορεί να εξαρτάται από τη συγκυρία ή από την καλή διάθεση μίας μεμονωμένης υπηρεσίας. Γι' αυτό, το πρωτόκολλο που επεξεργάζονται οι φορείς, φιλοδοξεί να ορίσει με σαφήνεια τους ρόλους, τις διαδικασίες και τη ροή της πληροφορίας ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση, τις υπηρεσίες υγείας και τη νομική κοινότητα. Η συνεργασία θα είναι συντονισμένη από την πρώτη ένδειξη έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του. Η συνάντηση αξιοποίησε την εμπειρία και την καθημερινή πρακτική κάθε φορέα ως πρώτη ύλη για ένα εργαλείο που θα λειτουργεί στην πράξη.

Το «Safe in Town» είναι συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που υλοποιείται παράλληλα σε πόλεις της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου, με αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τοπικών πολιτικών προστασίας του παιδιού. Η συμμετοχή του Δήμου Χανίων επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον πρωτοπόρο ρόλο του στον σχεδιασμό σύγχρονων κοινωνικών πολιτικών. Αναδεικνύει, επίσης, τη σταθερή επιλογή του να συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς εταίρους, ώστε να φέρνει στην πόλη καλές πρακτικές που αλλάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πιο ευάλωτων πολιτών της.

Όπως τόνισε η κ. Ζερβουδάκη, «η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας, και μια ευθύνη τόσο μεγάλη δεν σηκώνει κενά ανάμεσα στις υπηρεσίες. Με το "Safe in Town, ο Δήμος Χανίων γίνεται κόμβος συνεργασίας. Ενώνει γύρω από έναν κοινό στόχο όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ώστε κάθε παιδί που χρειάζεται βοήθεια να τη βρίσκει έγκαιρα, με ασφάλεια, σεβασμό και κοινά οργανωμένη αντιμετώπιση. Ευχαριστώ θερμά το Defence for Children Institute για την πολύτιμη τεχνογνωσία του, όλους τους φορείς για την ουσιαστική τους συμβολή και τους εργαζόμενους του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για την αφοσίωσή τους. Τα Χανιά αποδεικνύουν ότι μπορούν να πρωτοπορούν εκεί όπου μετράει περισσότερο».

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