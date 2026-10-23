Κρήτη - Σχολές Γονέων: Προστατεύοντας τα παιδιά μας στην πράξη

Οι Σχολές Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζουν τη δυναμική τους πορεία με τρεις νέες εισηγήσεις, επίκαιρες και ουσιαστικές, που αναδεικνύουν ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας. Οι γονείς και κηδεμόνες, εντελώς δωρεάν και με την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων, θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και θα γνωρίσουν πρακτικά εργαλεία για την καθημερινή φροντίδα, την ασφάλεια, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Στο επίκεντρο των τριών νέων θεματικών βρίσκονται σημαντικές διαστάσεις της γονεϊκότητας, που απασχολούν τη σύγχρονη οικογένεια. Η ετοιμότητα απέναντι σε απρόοπτα περιστατικά που μπορεί να απειλήσουν την υγεία και την ασφάλεια ενός παιδιού, η ανάγκη απελευθέρωσης των γονέων από την πίεση της τελειότητας, αλλά και η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της ενεργητικής ακρόασης και της θέσπισης υγιών ορίων στις οικογενειακές σχέσεις. Τρεις διαφορετικές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις, με κοινό στόχο την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αποδοχής, σεβασμού και ουσιαστικής επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες στην καθημερινότητά τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους στον γονεϊκό τους ρόλο και να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία, κατανόηση και σιγουριά τόσο τις πρακτικές όσο και τις συναισθηματικές προκλήσεις της ανατροφής.

Ο νέος κύκλος υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου. Την επιστημονική επιμέλεια έχουν το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) και ο Όμιλος Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «METANUS».

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, αναφερόμενη στη σημασία των νέων αυτών δράσεων, δήλωσε:

«Κάθε γονιός θέλει να προσφέρει στο παιδί του το καλύτερο. Όμως το καλύτερο δεν σημαίνει να γνωρίζει τα πάντα, να μην κάνει ποτέ λάθη ή να έχει πάντοτε όλες τις απαντήσεις. Σημαίνει να είναι παρών, να μπορεί να προστατεύει, να ακούει, να κατανοεί και να στέκεται δίπλα στο παιδί του με αγάπη και ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Με τις τρεις αυτές συναντήσεις επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τους γονείς σε τρεις πολύ σημαντικές διαστάσεις της καθημερινότητάς τους:

Ø να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και ψυχραιμία ώστε να μπορούν να αντιδρούν αποτελεσματικά όταν η ασφάλεια του παιδιού τους βρίσκεται σε κίνδυνο,

Ø να συνειδητοποιήσουν ότι η γονεϊκή αγάπη δεν μετριέται με την τελειότητα, αλλά με τη σταθερή παρουσία, τη σύνδεση και την αποδοχή,

Ø να ανακαλύψουν τη δύναμη της ουσιαστικής επικοινωνίας και των υγιών ορίων στην αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων δυσκολιών της οικογενειακής ζωής.

Γιατί τα όρια, όταν τίθενται με αγάπη, συνέπεια και σεβασμό, δεν περιορίζουν τη σχέση γονέα και παιδιού, αλλά δημιουργούν το πλαίσιο ασφάλειας μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, η αμοιβαία κατανόηση και η συναισθηματική ισορροπία. Και η ικανότητα να ακούμε πραγματικά τα παιδιά μας, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και να επικοινωνούμε μαζί τους με ουσιαστικό τρόπο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια που μπορούμε να τους προσφέρουμε.

Για εμάς, στην Περιφέρεια Κρήτης, η στήριξη της οικογένειας αποτελεί ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας μας. Θέλουμε γονείς ενημερωμένους, ψύχραιμους, με αυτοπεποίθηση, χωρίς περιττές ενοχές και φόβους, που να μπορούν να διαχειρίζονται τις καθημερινές προκλήσεις με γνώση, ενσυναίσθηση και σεβασμό. Γιατί όταν ενδυναμώνουμε τους γονείς, δημιουργούμε για τα παιδιά μας ένα ασφαλέστερο, πιο ανθρώπινο και πιο υποστηρικτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να μεγαλώνουν, να εξελίσσονται και να ανθίζουν».

1η Συνάντηση

Θέμα: «Πρώτες Βοήθειες: Προστατεύοντας τα παιδιά μας»

Ημερομηνία και ώρα: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου | 18:00

Τόπος διεξαγωγής: Δ.Σ. Καπαριανών

Τρόπος διεξαγωγής: Δια Ζώσης

Εισηγήτρια: Άννα Αλμυράκη, Νηπιαγωγός (ΠΕ60), με εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία – Νοσηλεύτρια (ΠΕ87.02 & ΠΕ25) με Master στη Δημόσια Υγεία, πρώην Νοσηλεύτρια Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ΕΟΠΠΕΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για τη στιγμή που ένα παιδί θα χρειαστεί την άμεση βοήθειά μας; Μια πτώση στο παιχνίδι, μια ρινορραγία, ένα έγκαυμα ή μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να συμβεί απρόσμενα, στο σπίτι, στο σχολείο ή σε οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι κίνδυνοι διαφοροποιούνται, όμως η ανάγκη για σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση παραμένει διαρκής.

Η συγκεκριμένη εισήγηση έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των γονέων και των εκπαιδευτικών: να γνωρίζουν πώς να αναγνωρίζουν έγκαιρα ένα επείγον περιστατικό, πώς να αντιδρούν με ψυχραιμία και ποιες είναι οι βασικές ενέργειες που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του παιδιού μέχρι την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση συνηθισμένων παιδικών ατυχημάτων και περιστατικών, στην αποφυγή λανθασμένων χειρισμών και στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας.

Οι γονείς που θα παρακολουθήσουν την εισήγηση θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους, να περιορίσουν τον φόβο και την αβεβαιότητα που συχνά συνοδεύουν ένα έκτακτο περιστατικό και να αποκτήσουν μια πιο ουσιαστική αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών τους.

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