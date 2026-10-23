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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: "Φαινόμενο της σήψης του αθλητισμού - εμπορεύματος"

μπασκετ
clock 15:33 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για τη διερεύνηση του σοβαρού σκανδάλου στον χώρο του μπάσκετ:

Το υπό διερεύνηση σοβαρό σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ είναι ένα ακόμα φαινόμενο της σήψης και της μπόχας στον χώρο του αθλητισμού - εμπορεύματος και χρειάζεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανσή του.

Στο επίκεντρο και αυτής της υπόθεσης βρίσκονται τα τεράστια κέρδη ή άλλα οφέλη, που “παίζονται”, ακόμη και για πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών και ηλικιών, όπως επίσης και οι ανταγωνισμοί επιχειρηματικών συμφερόντων, που χειραγωγούν και καταστρέφουν το άθλημα, καταστρέφουν το ταλέντο και τα όνειρα νέων ανθρώπων, διαδίδουν τις σάπιες αξίες τους.

Από αυτή την άποψη η κυβέρνηση και όλοι όσοι μιλάνε για "κάθαρση" είναι τουλάχιστον υποκριτές, όταν την ίδια ώρα υμνούν και στηρίζουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό δίνοντας “γην και ύδωρ” στους εκπροσώπους της, βαφτίζουν τον τζόγο ευεργέτη του αθλητισμού και βυθίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία στη φτώχεια, μοιράζοντας ψίχουλα. Θυμίζουμε, επίσης, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ με δικό της νόμο (νόμος Αυγενάκη) είχε παρέμβει στις εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών, στο όνομα της πάταξης της διαφθοράς που αντί να αντιμετωπίζεται, διογκώνεται, γιατί προφανώς παραμένουν οι αιτίες που την τρέφουν.

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