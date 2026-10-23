Παρασύρης: Να εξασφαλιστούν άμεσα οι πιστώσεις για τη δημοπράτηση της παράκαμψης Μοιρών

Στην κατάθεση κοινοβουλευτικής Ερώτησης προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Εσωτερικών, προχώρησε ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση και δημοπράτηση του σημαντικού έργου της Παράκαμψης Μοιρών Μεσαράς.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, πρόκειται για ένα από τα πλέον λιμνάζοντα οδικά έργα της Κρήτης, το οποίο συμπληρώνει δύο δεκαετίες γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, επιβαρύνοντας καθημερινά τον αστικό ιστό των Μοιρών και των Καπαριανών με τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο, ηχορύπανση και σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Η Περιφέρεια Κρήτης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίσπευση των διαδικασιών, προχώρησε στη δημοσιοποίηση και ανάθεση Συμπληρωματικής Σύμβασης για την επικαιροποίηση των μελετών και τη προσαρμογή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις σύγχρονες απαιτήσεις ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το έργο εισέρχεται στην τελική ευθεία ωρίμανσης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των φακέλων το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης τονίζει ότι, δεδομένου πως το τεχνικό και μελετητικό σκέλος περνά πλέον στην τελική του φάση χάρη στις ενέργειες της Περιφέρειας, η υλοποίηση του έργου εξαρτάται αποκλειστικά από την κυβερνητική ετοιμότητα. Απαιτείται η άμεση δέσμευση των αναγκαίων κονδυλίων, ώστε μόλις ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση να προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η δημοπράτηση.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη συνολική απαίτηση για τη χρηματοδότηση των 31 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν τις απαραίτητες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας κατά μήκος του άξονα Ηρακλείου – Μεσαράς, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του κόμβου Πανασού.

Με την παρεμβασή του, ο Βουλευτής Ηρακλείου ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το οποίο θα καλυφθεί ο προϋπολογισμός (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, Τομεακό Πρόγραμμα Υποδομών), καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη του διαγωνισμού αμέσως μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, ζητά ενημέρωση για την οριστική έγκριση των 31 εκατ. ευρώ για τον άξονα Ηρακλείου – Μεσαράς και τον κόμβο Πανασού, καθώς και για το επίπεδο συντονισμού με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Φαιστού όσον αφορά τις συνοδές υποχρεώσεις, όπως οι απαλλοτριώσεις, ώστε να ξεκινήσει απρόσκοπτα η κατασκευή.

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