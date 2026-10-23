Δήμος Βιάννου: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με κάθε επισημότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Δήμο Βιάννου η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, με εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής για τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Πατρίδας.

Ο Δήμος Βιάννου προσκαλεί τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις, αποδίδοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους αγωνιστές του Έπους του ’40.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων





Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι το παρακάτω:

I.ΓΕΝΙΚΑ



Από 8ης πρωινής ώρας της 27ης ως τη δύση του Ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2026:



1.Γενικός σημαιοστολισμός.



2.Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου2026.

II.ΕΙΔΙΚΑ



ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026



Ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις για το νόημα της Εθνικής Επετείου στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Λύκειο «Στάθης Μάστορας», Γυμνάσιο «Ιωάννης Κονδυλάκης» και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου κατά τις δύο τελευταίες εργάσιμες ώρες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026



ΩΡΑ 11:00 π.μ.



Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Άνω Βιάννο

ΩΡΑ 11:30 π.μ.



Τελετή στο Ηρώο Πεσόντων στην Άνω Βιάννο



-Επιμνημόσυνη δέηση.



-Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Παύλο Μπαριτάκη.



-Ομιλία από τον φιλόλογο του Γενικού Λυκείου Άνω Βιάννου «Στάθης Μάστορας» κ. Αλετρά Ζαχαρία.



-Κατάθεση Στεφάνων .



-Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.



-Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

ΩΡΑ 12:00μ.μ.



Παρέλαση στην κεντρική οδό Άνω Βιάννου από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου Άνω Βιάννου, Δημοτικού Σχολείου Άνω Βιάννου, Γυμνασίου Βιάννου «Ιωάννης Κονδυλάκης» και Λυκείου Βιάννου «Στάθης Μάστορας» .

Στις Δημοτικές Κοινότητες θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις και ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί από τους προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης προσκαλεί τους πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις, που στοχεύουν στη διατήρηση «ζωντανής» της συλλογικής Μνήμης, στέλνοντας ταυτόχρονα μηνύματα της Εθνικής Ενότητας, της Ελευθερίας και της ιστορικής παρακαταθήκης του τόπου μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Pizza Fan: Το κόλπο με τις «κερασμένες» πίτσες - Η καταγγελία που αποκάλυψε την απάτη των 25 εκατ. ευρώ







