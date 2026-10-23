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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εγκυμοσύνη: Η υπερβολική αύξηση βάρους, αιτία για σοβαρές επιπλοκές στη γέννα

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
clock 12:44 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανεξάρτητα από το αρχικό βάρος της εγκύου, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών κατά τη διάρκεια της γέννας, όπως διαπίστωσε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Network Open».

Στην έρευνα μελετήθηκαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο κυήσεις στο Οντάριο του Καναδά, μέσω του μητρώου γεννήσεων «BORN Ontario». Το 53% των γυναικών παρουσίασε αύξηση βάρους μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη, ενώ το 19% μικρότερη από τη συνιστώμενη. Επίσης, καταγράφηκαν περισσότερα από 15.000 περιστατικά σοβαρών επιπλοκών στις μητέρες πριν και κατά τη διάρκεια της γέννας, όπως σοβαρή προεκλαμψία, εκλαμψία ή σοβαρή αιμορραγία.

Διαπιστώθηκε ότι η υπερβολική αύξηση βάρους αύξησε τον κίνδυνο σε όλες τις κατηγορίες δείκτη μάζας σώματος. Επίσης, γυναίκες με προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως διαβήτη, άσθμα και υψηλή αρτηριακή πίεση, αντιμετώπισαν περίπου διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών κατά τη διάρκεια της κύησης, με τον κίνδυνο να αυξάνεται περαιτέρω όταν η αύξηση του βάρους βρισκόταν εκτός των συνιστώμενων ορίων.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, εντοπίστηκε ότι η αύξηση βάρους κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών για τις μητέρες σε ορισμένες ομάδες ανάλογα με τον δείκτη μάζας σώματος (γυναίκες με κανονικό βάρος ή υπέρβαρες).

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