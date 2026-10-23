Νοσοκομείο Χανίων: Χωρίς γιατρούς και χωρίς στέγη, αλλά με υποσχέσεις για το μέλλον!

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εκπέμπει πλέον το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», με την υποστελέχωση να απειλεί ευθέως τη λειτουργία βασικών δομών του. Σύμφωνα με την πρόσφατη, δραματική προειδοποίηση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ του νομού, η Παθολογική Κλινική και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έχουν περιέλθει σε οριακό σημείο.

Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, οι ασθενείς των Χανίων κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με λουκέτο σε ζωτικής σημασίας τμήματα και αναγκαστικές μετακινήσεις σε άλλους νομούς της Κρήτης για μια απλή περίθαλψη.

Ανοιχτή επιστολή από το Συντονιστικό για το Περιβάλλον Χανίων:

Έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και πως επηρεάζει αυτό τις ζωές όλων μας;





Εδώ και χρόνια το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος εκπέμπει SOS, λόγω της υποστελέχωσης και των συνθηκών εργασίας, χωρίς να υπάρχει η αναγκαία κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Χανίων η κατάσταση στην Παθολογική Κλινική και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έχει φτάσει σε οριακό σημείο και τον Νοέμβριο ίσως η Παθολογική Κλινική δεν θα λειτουργεί, με αποτέλεσμα ασθενείς από τα Χανιά να αναγκαστούν να μεταβούν σε άλλο Νομό της Κρήτης για περίθαλψη. Πρέπει να κλείσουν βασικές κλινικές του Νοσοκομείου Χανίων για να καταλάβουμε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση;

Οι δικαιολογίες περί θέσεων γιατρών και νοσηλευτών οι οποίες δεν καλύπτονται παρά τις προκηρύξεις, είναι ανεπαρκείς. Η διάλυση της Δημόσιας Υγείας και η αποσάθρωση των δημόσιων νοσοκομείων κυρίως στην επαρχία μέσω της εμπορευματοποίησης της υγείας με δυσανάλογη συμμετοχή των πολιτών στα έξοδα περίθαλψης, γίνεται μπροστά στα μάτια των πολιτών και των εργαζομένων, στο πλαίσιο ενός γενικού δόγματος σοκ. Στην πόλη μας γίνεται με ευθύνη της διοίκησης του Νοσοκομείου Χανίων, της 7ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.

Στα Χανιά του υπερτουρισμού όπου παρατηρούμε ότι δίνονται από τον Δήμο πολύ μεγάλα ποσά για υποδεέστερης σημασίας δαπάνες (πχ χριστουγεννιάτικος στολισμός πόλης), δεν υπάρχει η ελάχιστη ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών και φορέων να συμβάλλουν ουσιαστικά για να λυθεί άμεσα αυτό το μείζον πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να αποτελούσε προτεραιότητα σε κάθε συνάντηση τοπικών και κεντρικών φορέων.

Δεν φαίνεται να υπάρχει καν η πρόθεση για την εξασφάλιση δημοτικών κατοικιών για το ιατρικό προσωπικό που μας κάνει την τιμή να έρθει στα Χανιά για να υπηρετήσει στο υποστελεχωμένο νοσοκομείο, όπως γίνεται από τις δημοτικές αρχές σε άλλες περιοχές της Κρήτης, π.χ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Οι αιρετοί θυμήθηκαν λίγους μήνες πριν τις εκλογές να ανακοινώσουν την δημιουργία ενός Campus στο απώτερο μέλλον για να στεγάσει γιατρούς και νοσηλευτές. Όταν και αν τελικά κατασκευαστεί αυτό το Campus θα είναι άγνωστο εάν το νοσοκομείο Χανίων θα υπάρχει στην σημερινή μορφή, ή θα έχει υποβιβαστεί σε Κέντρο Υγείας.

Με λύπη επίσης διαπιστώνουμε ότι η πολυετής οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μία στρέβλωση της προσφοράς-ζήτησης, με απόθεμα κλειστών σπιτιών να μη διατίθεται προς στέγαση, ενώ μερίδα πολιτών που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων επιλέγει να πυροβολεί τα πόδια της, ζητώντας αποτρεπτικά μεγάλα ενοίκια από υγειονομικούς που έρχονται να συμβάλλουν στην Υγεία τους.

Αλλά ακόμα και εάν τελικά το θέμα της στέγασης λύνονταν με κάποιο τρόπο από την ίδια την κυβέρνηση που έχει ακέραιη την ευθύνη και για αυτό το θέμα, αυτό θα ήταν μόνο μία πτυχή της βελτίωσης των συνθηκών για τους υγειονομικούς.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η αύξηση των αποδοχών για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες όπως η Ρουμανία διπλασιάζοντας τους μισθούς, προκειμένου να σταματήσει η μετανάστευση γιατρών και νοσηλευτών στο εξωτερικό.



● Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο προσωπικό του νοσοκομείου!

● Απαιτούμε άμεσα μέτρα για τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του!

● Διεκδικούμε για τους υγειονομικούς αύξηση των αποδοχών και εξασφάλιση στέγασης για μία αξιοπρεπή διαβίωση!

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