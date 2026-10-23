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Ο Νίκος Καρβέλας έστειλε εξώδικο στην Άννα Βίσση

φ
clock 12:00 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συμφωνα με την εκπομπή του «Άνω Κάτω… Κοινωνία» στο Open, ο Νίκος Καρβέλας έστειλε εξώδικο στην Άννα Βίσση, ζητώντας να μην κυκλοφορήσει το επερχόμενο άλμπουμ της.

Το εξώδικο του Νίκου Καρβέλα στην Άννα Βίσση έρχεται λίγες ώρες μετά την τελευταία ανάρτηση της Άννας Βίσση στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές στο σπίτι της

Ο Νίκος Συρίγος επικοινώνησε με τον Νίκο Καρβέλα και επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

«Είναι 10 με 12 τραγούδια που είναι έτοιμα για να κυκλοφορήσουν, και αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές, δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς την άδεια του συνθέτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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