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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έπεσε από την σκαλωσιά - Ατύχημα για 48χρονο εργαζόμενο

ΕΚΑΒ
clock 11:05 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εργατικό ατύχημα με τραυματισμό οικοδόμου καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή του ΤΕΙ.

Ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε στο έδαφος μετά από πτώση από σκαλωσιά, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον τραυματία και να τον μεταφέρει για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

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