Κρήτη - καρκίνος μαστού: "Οι γυναίκες να μην φοβούνται - Στο 90% η ίαση εάν εντοπιστεί νωρίς"

Στον καρκίνο του μαστού είναι αφιερωμένος ο Οκτώβριος, σε μία προσπάθεια ενημέρωσης και αφύπνισης των γυναικών. Η Ογκολόγος Γεωργία Μηλάκη έστειλε μέσω του Ράδιο Κρήτη και της εκπομπής της Ρένας Σημειαντωνάκη, στο μήνυμα της αισιοδοξίας σε όλες τις γυναίκες ότι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα καθώς ο εν λόγω καρκίνος είναι ιάσιμος σε ποσοστό 90% εάν διαγνωστεί νωρίς.

Αλλά και για τον μεταστατικό καρκίνο είπε, οι θεραπείες και οι νέες τεχνικές, διασφαλίζουν πολλά χρόνια ζωής στις ασθενείς και με ποιότητα ζωής.

Η κα Μηλάκη επέστησε την προσοχή των γυναικών άνω των 40 να κάνουν την ετήσια μαστογραφία τους, αλλά και σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή κληρονομικότητα.

Ακούστε τη συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη

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