Νέος ΒΟΑΚ: Οι πανηγυρισμοί, τα έργα και οι ελλείψεις στον σχεδιασμό για τα νερά της βροχής

Σοβαρά κενά στον σχεδιασμό του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης καταγράφονται στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των όμβριων υδάτων, με την Περιφέρεια Κρήτης να καλείται τώρα να εκπονήσει συμπληρωματικές μελέτες για την ασφαλή απορροή τους. Παρά την πρόοδο των εργασιών και τις ανακοινώσεις για την εξέλιξη του μεγάλου οδικού έργου, δεν έχουν εξασφαλιστεί ολοκληρωμένες λύσεις για τη διοχέτευση των νερών από τις λεκάνες απορροής έως την παράκτια ζώνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να επιβαρυνθούν γειτονικές περιοχές και να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες και ιδιωτικές περιουσίες.

Πρόκειται για εκκρεμότητες που αναζητούν λύση ενώ η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις στον συνολικό σχεδιασμό και την ανάγκη να καλυφθούν τώρα κενά που θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα νερά που συγκεντρώνονται στις λεκάνες απορροής και καταλήγουν στις περιοχές κατάντη του νέου αυτοκινητόδρομου.

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη διαχείριση των όμβριων υδάτων μέσα στη ζώνη κατάληψης του δρόμου, δεν καλύπτει όμως συνολικά τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι να καταλήξουν με ασφάλεια στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν προβλέπονται τεχνικές λύσεις για την απορροή των νερών εντός του οδικού άξονα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διοχέτευσής τους στις περιοχές που βρίσκονται έξω από τα όρια του έργου.

Έτσι, η ευθύνη για την αναζήτηση λύσεων μεταφέρεται πλέον στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία καλείται να προχωρήσει σε συμπληρωματικές μελέτες, ώστε να καθοριστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη διοχέτευση των υδάτων σε χωράφια και ιδιωτικές περιουσίες. Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν προέκυψε τώρα. Το ζήτημα είχε τεθεί ήδη από το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, το 2021, γεγονός που επαναφέρει το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε εξαρχής ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτων σε ολόκληρη τη διαδρομή τους.

Η απουσία συνολικής αντιμετώπισης δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες κατά την κατασκευή, καθώς πρέπει πλέον να αναζητηθούν λύσεις για περιοχές που κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν από την απορροή των νερών. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να απομακρύνονται τα όμβρια από το οδόστρωμα, αλλά να διασφαλίζεται ότι η διοχέτευσή τους δεν θα μεταφέρει το πρόβλημα σε κατοικημένες περιοχές, αγροτικές εκτάσεις και περιουσίες πολιτών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ρέματος Χαμόπριμνα, το οποίο συγκεντρώνει νερά από ευρύτερη λεκάνη απορροής και καταλήγει προς τα Μάλια. Το ρέμα διέρχεται μέσω κλειστού αγωγού κάτω από τον ΒΟΑΚ και στη συνέχεια τα νερά οδηγούνται προς την πόλη. Για τον λόγο αυτό έχει τεθεί η ανάγκη να εξεταστεί εναλλακτικός τρόπος διοχέτευσης, ώστε να μην επιβαρύνεται το κέντρο των Μαλίων.

Αντίστοιχες εκκρεμότητες καταγράφονται στις Γούβες και στη Σταλίδα, όπου απαιτούνται λύσεις για την ομαλή απορροή των υδάτων και την αποφυγή προβλημάτων στις γύρω περιοχές. Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις έχουν προχωρήσει μελέτες για τη διευθέτηση ρεμάτων, χωρίς ωστόσο να έχουν περάσει όλα τα αναγκαία έργα στο στάδιο της υλοποίησης. Την ίδια στιγμή, το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας παραμένει ανοιχτό και σε περιοχές της ευρύτερης Χερσονήσου, όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σοβαρές καταστροφές.

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