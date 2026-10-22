Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες - Διαμαρτυρία στην Περιφέρεια

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Σε κινητοποίηση προχωρούν την Παρασκευή, οι αγρότες του Ηρακλείου και των Χανίων, μαζί με την Πρωτοβουλία Αγροτών Σητείας, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας.

Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στηνΠεριφέρεια Κρήτης, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης που έγινε στη Στυλίδα, με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που σχεδιάζουν οι αγρότες για τα ζητήματα που απειλούν το εισόδημά τους και τη βιωσιμότητα της παραγωγής τους.

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