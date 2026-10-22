Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό του 27χρονου

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Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο, για το αιματηρό περιστατικό με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 27χρονου Παλαιστίνιου στην περιοχή του Αη Γιάννη στο Ηράκλειο, χθες (21/10) τα ξημερώματα.

Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο Σουδανοί ηλικίας, 20 και 21 ετών, οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν άγρια με σίδερα και ξύλα στο κεφάλι και στο σώμα τον Παλαιστίνιο, ο οποίος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή των α' βοηθειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπροστά στο επεισόδιο βρίσκονταν και άλλοι αλλοδαποί, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη η αιματηρή συμπλοκή δεν έχουν γίνει γνωστοί.

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