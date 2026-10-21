Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στον Άη Γιάννη- Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου μετά από επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στον στην περιοχή του Άη Γιάννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βίαιη συμπλοκή εκτιλύχθηκε ανάμεσα σε μια ομάδα αλλοδαπών, κατά την διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ένα άτομο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.



Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να καταφθάνουν στην περιοχή.

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