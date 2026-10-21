Ηράκλειο: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο, με αιχμή τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην καθημερινότητά τους.

Οι μαθητές διεκδικούν ασφαλή και σύγχρονα σχολεία, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

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Από την πλευρά τους, οι φοιτητές θέτουν στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης, αλλά και το κόστος μετακίνησης, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

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Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.

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