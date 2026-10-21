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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές

Μαθητές - Φοιτητές
clock 11:26 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο, με αιχμή τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην καθημερινότητά τους.

Οι μαθητές διεκδικούν ασφαλή και σύγχρονα σχολεία, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Μαθητές - Φοιτητές

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές θέτουν στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης, αλλά και το κόστος μετακίνησης, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Μαθητές - Φοιτητές

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.

Μαθητές - Φοιτητές

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