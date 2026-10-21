Ηράκλειο: Καταγγελίες για το νερό σε Φορτέτσα και Αγία Τριάδα

Χωρίς νερό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παραμένουν κάτοικοι της οδού Δαμβέργηδων, στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου, σύμφωνα με καταγγελία ακροατή του Ράδιο Κρήτη.

Όπως επισημαίνει, είναι αδιανόητο το 2026, λίγες ημέρες μετά τις πλημμύρες και ενώ το φράγμα Αποσελέμη είναι σχεδόν γεμάτο, νοικοκυριά να μένουν χωρίς νερό, ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.

Την ίδια ώρα, προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετές ημέρες και κάτοικοι στη Φορτέτσα, οι οποίοι αναφέρουν ότι μένουν συχνά χωρίς νερό, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η ΔΕΥΑΗ δεν ανοίγει την παροχή από το υδραγωγείο με την ίδια συχνότητα όπως παλαιότερα.

Αποτέλεσμα είναι τα ντεπόζιτα να αδειάζουν κάθε τρεις και λίγο , προκαλώντας συνεχή προβλήματα στην καθημερινότητά τους και εντείνοντας την αγανάκτηση για την κατάσταση με την υδροδότηση στο Ηράκλειο.

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