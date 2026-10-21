Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η χώρα – Οι συγκεντρώσεις στην Κρήτη, ποιοι συμμετέχουν

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί σήμερα η χώρα, με εκπαιδευτικούς, νοσοκομειακούς γιατρούς και εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να προχωρούν σε κινητοποιήσεις, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας. Στην Κρήτη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί και στους τέσσερις νομούς, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, υγειονομικών, γονέων, μαθητών και φοιτητών , οι οποίοι αναμένεται να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σχολεία και οι δημόσιες δομές περίθαλψης.

Στο Ηράκλειο, η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης καλεί σε συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Στο ίδιο σημείο έχει απευθυνθεί κάλεσμα για πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στις 10 το πρωί, ενώ στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η απεργιακή συγκέντρωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου. Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν την κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, επαρκή χρηματοδότηση και ασφαλείς σχολικές εγκαταστάσεις.

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Παράλληλα, αντιδρούν στις συμπτύξεις τμημάτων και στο ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης, ζητώντας καλύτερες συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Οι νοσοκομειακοί γιατροί, από την πλευρά τους, θέτουν στο επίκεντρο την υποστελέχωση των νοσοκομείων, τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, τις εξαντλητικές εφημερίες και τις αποδοχές τους. Στη στήριξη των κινητοποιήσεων συμμετέχουν και άλλοι φορείς, μεταξύ των οποίων η Ομάδα Γυναικών Μοιρών, μέλος της ΟΓΕ.

Στα Χανιά, οι εκπαιδευτικοί έχουν ορίσει το απεργιακό τους ραντεβού στις 10 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, ενώ στις 12 το μεσημέρι, στο ίδιο σημείο, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των υγειονομικών, με κάλεσμα της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών Χανίων.

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Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Χανίων και οι γιατροί του ΕΣΥ αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η αύξηση των αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών και η ενίσχυση της δημόσιας Υγείας.

Παράλληλα, στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, με τη συμμετοχή εργαζομένων του νοσοκομείου και εκπροσώπων των γιατρών, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στις δημόσιες δομές Υγείας και η οργάνωση συλλαλητηρίου.

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Στο Ρέθυμνο, οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν διαδοχικές συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών και υγειονομικών. Στις 11 το πρωί οι νοσοκομειακοί γιατροί καλούνται σε προσυγκέντρωση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ στις 11:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Το κοινό απεργιακό ραντεβού εκπαιδευτικών και γιατρών έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, με τη στήριξη και του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Κρήτης. Εκτός από τις μισθολογικές διεκδικήσεις και την κάλυψη των κενών, οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών ενοικίων και την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων για τη στέγαση εκπαιδευτικών με χαμηλό κόστος. Στο Λασίθι, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις 10 το πρωί σε τρεις πόλεις.

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Στον Άγιο Νικόλαο, το σημείο συνάντησης είναι έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, ενώ στην Ιεράπετρα και στη Σητεία οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις κεντρικές πλατείες. Στις κινητοποιήσεις καλούν οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικοί τους φορείς, μεταξύ των οποίων η ΕΛΜΕ Λασιθίου και οι τοπικοί σύλλογοι εκπαιδευτικών. Βασικές διεκδικήσεις αποτελούν η πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών, οι αυξήσεις στους μισθούς, η βελτίωση των σχολικών υποδομών και η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν, επίσης, να σταματήσουν οι πειθαρχικές διώξεις που συνδέονται με συνδικαλιστική δράση και να διατεθούν περισσότεροι πόροι για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.

Στο επίκεντρο της πανελλαδικής κινητοποίησης βρίσκονται, παράλληλα, οι νοσοκομειακοί γιατροί, καθώς η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχει προκηρύξει απεργία, διεκδικώντας ουσιαστική αναβάθμιση των αποδοχών και των εργασιακών συνθηκών τους. Οι γιατροί ζητούν διπλασιασμό των μισθών τους, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

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Στα αιτήματα περιλαμβάνονται, ακόμη, η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένες ανάγκες με περιορισμένο προσωπικό. Οι υγειονομικοί υποστηρίζουν ότι η κατάσταση αυτή επιβαρύνει τόσο τους εργαζομένους όσο και τους ασθενείς, καθιστώντας αναγκαία την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών.

Σήμερα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, καλώντας τους να στηρίξουν τις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, των μαθητών, των φοιτητών και των γονέων.

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Στην Αθήνα, η πανεκπαιδευτική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν ορίσει απεργιακό ραντεβού έξω από το υπουργείο Οικονομικών. Στις 10 το πρωί έχει ανακοινωθεί, επίσης, συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και στην Πάτρα, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν την κάλυψη των κενών και την ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων .Κοινός παρονομαστής των κινητοποιήσεων είναι η διεκδίκηση καλύτερων μισθών και εργασιακών συνθηκών, η κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

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