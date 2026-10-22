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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: "Στάχτη" το αυτοκίνητο μέσα στη νύχτα...

φωτια σε αυτοκίνητο (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 07:17 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολοσχερώς καταστράφηκε αυτοκίνητο από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των Μαλίων, στον Δήμο Χερσονήσου.

Το όχημα ήταν σταθμευμένο όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, καταστρέφοντας το αυτοκίνητο ολοκληρωτικά.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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