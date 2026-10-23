Αφαιρέθηκαν μούμιες από μουσείο επειδή… «δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους»

Στην απομάκρυνση αρχαίων αιγυπτιακών λειψάνων και μουμιών από τις εκθεσιακές αίθουσές του προχώρησε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Σκωτίας, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της συναίνεσης των νεκρών και του σεβασμού προς τα ανθρώπινα κατάλοιπα.

Η απόφαση εφαρμόστηκε στην Πινακοθήκη και το Μουσείο Κέλβινγκροουβ, στη Γλασκώβη. Στις θέσεις όπου παρουσιάζονταν μέχρι πρότινος τα αρχαιολογικά ευρήματα, τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πινακίδες, οι οποίες εξηγούν ότι «τα ανθρώπινα λείψανα αφαιρέθηκαν από την έκθεση ως ένδειξη σεβασμού».

My daughter has a book on the ancient Egyptians and has been quite animated by it so we took her to Kelvingrove Museum to see their mummy. Except, it’s no longer there. All ‘human remains’ gone with the following sign up in place of exhibits that have been there for years. https://t.co/DKGOx4VjpR — Jonny McFarlane (@jonnyrmcfarlane) October 17, 2026

Ποια αρχαιολογικά ευρήματα απομακρύνθηκαν

Η νέα προσέγγιση του μουσείου είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση αρκετών αντικειμένων από την αιγυπτιακή συλλογή του. Μεταξύ αυτών βρίσκονται μια ταριχευμένη ανδρική κεφαλή, ένα μουμιοποιημένο πόδι και ένα δεξί χέρι, το οποίο είχε ανακαλυφθεί στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στο Λούξορ. Από τις προθήκες απομακρύνθηκαν επίσης τα λείψανα του Αιγύπτιου ιερέα Νεκτ.

Ο οργανισμός Glasgow Life, που έχει την ευθύνη διαχείρισης των πολιτιστικών φορέων του δήμου, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ακολουθεί τις σύγχρονες μουσειακές πρακτικές και ευθυγραμμίζεται με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.

Όπως προβλέπεται στο προσχέδιο της νέας πολιτικής του οργανισμού, η παρουσίαση ανθρώπινων λειψάνων στο κοινό θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει ενημερωμένη συγκατάθεση είτε από τους ίδιους τους ανθρώπους πριν από τον θάνατό τους είτε από τους απογόνους τους. Καθώς δεν υπήρχαν τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη σχετική συναίνεση, αποφασίστηκε η απόσυρση των συγκεκριμένων αρχαιοτήτων.

Αντιδράσεις για την απόφαση του μουσείου

Η επιλογή της διοίκησης προκάλεσε αντιδράσεις, με επικριτές να εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της στην ιστορική γνώση και την εκπαιδευτική λειτουργία των μουσείων. Ο Κρις ΜακΓκόβερν, πρόεδρος της εκστρατείας Campaign for Real Education, χαρακτήρισε την απόφαση «παράλογη», υποστηρίζοντας ότι η απαίτηση για συγκατάθεση από ανθρώπους που έζησαν πριν από χιλιάδες χρόνια δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

«Είναι αδύνατον να ζητηθεί άδεια από ανθρώπους που έζησαν πριν από χιλιάδες χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η απομάκρυνση των ευρημάτων στερεί από τους επισκέπτες, και ιδιαίτερα από τα παιδιά, ένα σημαντικό στοιχείο της ιστορικής εκπαίδευσης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μέρντο Φρέιζερ, εκπρόσωπος των Συντηρητικών της Σκωτίας για θέματα πολιτισμού. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία οδηγεί στην απομάκρυνση ιστορικού υλικού από τα μουσεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες αντιλήψεις περί πολιτικής ορθότητας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη συζήτηση γύρω από τα όρια της μουσειακής δεοντολογίας, την αντιμετώπιση των ανθρώπινων λειψάνων και την ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό προς τους νεκρούς και την πρόσβαση του κοινού στην ιστορική και αρχαιολογική γνώση.

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