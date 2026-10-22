ΗΠΑ: Έριξαν 1,6 εκατ. τόνους άμμου για να προστατεύσουν σπίτια και δρόμους

Μια μεγάλης κλίμακας παρέμβαση για την προστασία των ακτών ολοκληρώθηκε στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1,6 εκατομμύρια τόνοι άμμου για την αποκατάσταση παραλιών και την ενίσχυση της φυσικής ζώνης προστασίας ανάμεσα στη θάλασσα και τις κατοικημένες περιοχές.

Το έργο κόστισε 72 εκατ. δολάρια και κάλυψε περίπου 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται τον Αύγουστο του 2026. Για την αναπλήρωση των παραλιών χρησιμοποιήθηκαν 2,15 εκατομμύρια κυβικές γιάρδες άμμου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 1,6 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA.

Στόχος της παρέμβασης είναι να περιοριστεί η διάβρωση που σταδιακά μειώνει το πλάτος των παραλιών και φέρνει τη θάλασσα πιο κοντά σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους. Η απώλεια της φυσικής αμμώδους ζώνης αφήνει τις παράκτιες περιοχές περισσότερο εκτεθειμένες στα κύματα και στις έντονες κακοκαιρίες, δημιουργώντας την ανάγκη για εκτεταμένα έργα αποκατάστασης.

Οι τυφώνες που επιτάχυναν τη διάβρωση των ακτών

Σημαντικές απώλειες άμμου είχαν καταγραφεί σε παραθαλάσσιες περιοχές όπως οι North Myrtle Beach, Myrtle Beach, Surfside Beach και Garden City. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων ο τυφώνας Ian το 2022 και ο τυφώνας Debby το 2024.

Τα ισχυρά κύματα και οι καταιγίδες επιτάχυναν τη διάβρωση, μειώνοντας το πλάτος των παραλιών και αφήνοντας κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικές υποδομές πιο εκτεθειμένες στη θάλασσα. Η άμμος που λειτουργούσε ως φυσικό προστατευτικό ανάχωμα είχε υποχωρήσει σε αρκετά σημεία, αυξάνοντας την ανάγκη για τεχνικές παρεμβάσεις.

Για την αποκατάσταση της ακτογραμμής χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μηχανήματα, τα οποία άντλησαν άμμο από τον θαλάσσιο πυθμένα και τη μετέφεραν προς την ακτή μέσα από μεγάλες σωληνώσεις. Στη συνέχεια, εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα έργου τη διασκόρπισαν κατά μήκος των παραλιών, ώστε να αποκατασταθεί το πλάτος τους και να ενισχυθεί η ζώνη προστασίας των παράκτιων περιοχών.

Οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη του 2025 και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2026, καλύπτοντας συνολικά περίπου 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής.

Πώς αναμένεται να προστατευτούν σπίτια και δρόμοι

Η προσθήκη άμμου δεν αποσκοπεί μόνο στην αποκατάσταση της εικόνας των παραλιών. Η ενίσχυση της αμμώδους ζώνης δημιουργεί ένα επιπλέον φυσικό εμπόδιο, το οποίο μπορεί να απορροφά μέρος της ενέργειας των κυμάτων και να περιορίζει τις επιπτώσεις των καταιγίδων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τοπικές αρχές επιδιώκουν να μειώσουν τον κίνδυνο ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικές υποδομές, ενώ παράλληλα αποκαθιστούν τις παραλίες που αποτελούν σημαντικό στοιχείο της παράκτιας ζωής και οικονομίας της περιοχής.

Ωστόσο, η τεχνητή αναπλήρωση της άμμου δεν σταματά οριστικά τη διάβρωση. Η άμμος μπορεί να παρασυρθεί ξανά από τα κύματα και τις καταιγίδες, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστούν νέες παρεμβάσεις στο μέλλον.

Το έργο των 72 εκατ. δολαρίων αποτελεί, επομένως, μια εκτεταμένη προσπάθεια ενίσχυσης των ακτών απέναντι στη διάβρωση, χωρίς να εξαλείφει την ανάγκη για μακροπρόθεσμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών.

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