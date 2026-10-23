Αδωνις Γεωργιάδης: Θα πάρουμε αυτοδυναμία – Ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εκλογική πορεία της ΝΔ.

Σε συνέντευξή του στο Actios24 εκτίμησε ότι το κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. «Θα πάρουμε αυτοδυναμία ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει», είπε ο υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη του στην κρίση των πολιτών.

Ο ίδιος ποντάρει στην αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου από τους ψηφοφόρους και θεωρεί ότι οι πολίτες θα κρίνουν τις πολιτικές επιλογές με βάση τα αποτελέσματα και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούρου για την ορκωμοσία του Σ. Βαρδάκη: «Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά την υπογραφή του»

Βουλή: Χορός ..."μεταγραφών" - Οι κινήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών



