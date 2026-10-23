Ηράκλειο: Στους δρόμους οι αγρότες – Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Δυναμικό αγωνιστικό «ραντεβού» έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης δίνουν σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, οι αγρότες του νησιού. Οι παραγωγοί κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα οξμένα προβλήματα που απειλούν με οικονομικό στραγγαλισμό τον κλάδο της ελαιοκαλλιέργειας.

Η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί προϊόν κοινής απόφασης και συντονισμού των αγροτικών φορέων από ολόκληρη τη μεγαλονησο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μαζικά η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ), η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων, καθώς και η Πρωτοβουλία Αγροτών Σητείας.

Το σήμα της εκκίνησης από τη Στυλίδα

Η περιφερειακή αυτή δράση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη για την ελαιοκαλλιέργεια στη Στυλίδα. Η σύσκεψη εκείνη, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έδωσε το σύνθημα για την ενεργοποίηση των παραγωγών σε όλες τις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές ζώνες της χώρας, με στόχο την ανάδειξη των αδιεξόδων του πρωτογενούς τομέα.

Στο επίκεντρο το κόστος παραγωγής και η επιβίωση των παραγωγών

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ομοσπονδιών, η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη διέρχεται μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της.

Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με:



• Κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής, εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα λιπάσματα και τα αγροτικά εφόδια.



• Αβεβαιότητα στις τιμές του ελαιολάδου, οι οποίες, όπως καταγγέλλουν οι παραγωγοί, δεν καλύπτουν τα έξοδα της καλλιεργητικής περιόδου.



• Ανάγκη για άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική στήριξη του εισοδήματός τους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεών τους.



Οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να καταθέσουν επίσημο ψήφισμα με τα αιτήματά τους στη διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης, ξεκαθαρίζοντας ότι η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί μόνο την αφετηρία ενός νέου κύκλου αγώνων για την επιβίωση του αγροτικού κόσμου στο νησί.

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