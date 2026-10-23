Σοκ στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη ο θάνατος μια 17χρονης κοπέλας που έπεσε από τη Γέφυρα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού, τα ξημερώματα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει το pameevro.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξαν αναφορές για τραγική κατάληξη και απώλεια ζωής νεαρής κοπέλας.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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