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ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης η φρεγάτα «Κίμων» (βίντεο)

φρεγάτα κίμων
clock 10:15 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κατέπλευσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η φρεγάτα «Κίμων», η πιο σύγχρονη κυρία μονάδα στην ιστορία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο των εορτασμών της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η φρεγάτα, θα είναι ανοικτή για το κοινό, από το Σάββατο 24 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. Οι ώρες του επισκεπτηρίου για την «Κίμων» είναι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού οι παρακάτω:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 18:00.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 17:00.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.).

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