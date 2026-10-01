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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Γιάννης Βογιατζής μιλά για το μυστικό της μακροζωΐας του

Βογιατζής
clock 10:00 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Βογιάτζης βρέθηκε καλεσμένους στους Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη για το μυστικό της μακροζωΐας του.

 «Βοήθησε πολύ το διάβασμα. Δεν ήμουν ποτέ κοιλιόδουλος, ίσως κι αυτό με βοήθησε. Καταχρήσεις δεν έκανα. Καμιά φορά έπινα, αλλά όχι οινόπνευμα που λένε. Θα έπινα ένα πολύ ωραίο κρασί. Αυτό το παν μέτρον άριστον, είναι σωστά βαλμένο. Εγώ δεν έκανα καταχρήσεις εκ των πραγμάτων, γιατί είχα μια μάνα σοφή. Ό,τι μου έλεγε ήξερα ότι ήταν χρυσάφι. Και τηρούσαμε τις αρχές της μάνας μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός  μίλησε και για την αφοσίωσή του στην υποκριτική, αποκαλύπτοντας ότι συχνά περνούσε ολόκληρες νύχτες, μελετώντας τους ρόλους του.

«Όταν είχα γύρισμα την επόμενη μέρα, δεν κοιμόμουν τη νύχτα. Ήμουν στο κείμενοΑισθάνομαι ευτυχής που έζησα αυτή τη ζωή του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου γιατί γνώρισα ανθρώπους σωστούς, αληθινούς και από αυτούς έκρινα πολλά πράγματα», είπε ο ηθοποιός.

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