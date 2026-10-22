Κριστίνα Άπλγκεϊτ: «Δεν είναι καθόλου καλά, χειροτερεύει και δεν ξέρει καν τι της συμβαίνει»

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά την αποκάλυψη πως δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Πηγή από το περιβάλλον της ανέφερε πως ενώ χειροτερεύσει, δεν γνωρίζει τι πραγματικά της συμβαίνει και αυτό την έχει καταβάλλει.







Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία μετά την αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της το 2021 έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες υποστηρίκτριες των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας στο Χόλιγουντ, ανακοίνωσε λίγες ημέρες πριν ότι έμαθε πως είχε λάβει λανθασμένη διάγνωση.

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον της, το γεγονός αυτό έχει αφήσει την Άπλγκεϊτ συναισθηματικά διαλυμένη, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει συμπτώματα που επιδεινώνονται. «Ζει με αυτό 24 ώρες το 24ωρο, χειροτερεύει και τώρα δεν έχει καν όνομα για αυτό. Είναι φρικτό. Βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Δεν είναι καθόλου καλά», ανέφερε η πηγή στην Daily Mail.

Η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες στα τέλη Μαρτίου, καθώς πίστευε ότι αντιμετώπιζε μια εξαιρετικά επώδυνη έξαρση της σκλήρυνσης κατά πλάκας: «Ήταν εξαντλημένη, σχεδόν δεν μπορούσε να κινηθεί, ουσιαστικά ακινητοποιημένη. Και τότε έμαθε, απ' όσο καταλαβαίνω, ότι δεν ήταν σκλήρυνση κατά πλάκας», εξήγησε η πηγή.

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