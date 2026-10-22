Στο Ηράκλειο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών και ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

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Το Ηρακλειο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει δύο κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών 2026 και τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Cheerleading, φέρνοντας περισσότερους από 1.100 συμμετέχοντες από 24 χώρες της Ευρώπης.

Στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2026 το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου θα αποτελέσει το επίκεντρο του Cheerleading, φιλοξενώντας κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες, προπονητές, διεθνείς εισηγητές και εκπροσώπους του αθλήματος, σε ένα τριήμερο γεμάτο αγωνιστική δράση, ενέργεια και θέαμα.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών 2026 με 122 ζευγάρια από 24 χώρες!

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών συγκεντρώνει 122 ζευγάρια από 24 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη διεθνή ανάπτυξη του αθλήματος.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί αγώνες, ενώ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου τα 10 καλύτερα ζευγάρια που θα προκριθούν από κάθε κατηγορία θα διεκδικήσουν τα ευρωπαϊκά μετάλλια στους τελικούς της διοργάνωσης.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμμετέχουν ζευγάρια από τις χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουαλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Σκωτία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία και Φινλανδία.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών θα μεταδοθεί ζωντανά από το Olympic Channel σε ολόκληρο τον κόσμο!

Στην μάχη της Ευρώπης η Ελλάδα με 20 ζευγάρια και στόχο το νέο ρεκόρ μεταλλίων!

Με ισχυρή παρουσία και υψηλές προσδοκίες, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών από 20 ζευγάρια, τα οποία θα συμμετέχουν στις αγωνιστικές κατηγορίες Pom και Hip Hop και τις ηλικιακές βαθμίδες Senior, Junior και Youth.

Οι ελληνικές συμμετοχές:

Senior Pom Doubles



Αγάθου – Προύβα – Συγκούνα (Greece Myrtali)



Τσάμη – Καπετανικόλα (Greece Hellenic Star)



Ανδρεανίδου – Αποστολάτου (Greece Hellenic Star)

Junior Pom Doubles



Σάκκος – Σαλωνίκη (Greece Amazons)



Πάτου – Παπατκούδη (Greece Hellenic Star)



Φουστέρη – Καρανάσιου – Παυλίδη (Greece Armonia)

Youth Pom Doubles



Δρούλια Α. – Δρούλια Μ.Β. (Greece Amazons)



Πλαφουντζή Δ. – Πλαφουντζή Π. (Greece Myrtali)



Περάκη – Ζαραράκη (Greece Art & Sport)

Senior Hip Hop Doubles



Αραμπατζή – Τασίδη (Greece Aposperides)



Ρουμελιώτη – Χατζηπαναγιώτη (Greece Yades)



Βάσιου – Κλειδαρά (Greece Sirens)

Junior Hip Hop Doubles



Καφαρατζή – Σαλωνίκη (Greece Amazons)



Ντόμα – Τσιανάκη (Greece Evathloi)



Βούκα – Βέστε Καράμπελα (Greece Yades)



Κουβελέτσου – Ντόκα (Greece Evathloi)

Youth Hip Hop Doubles



Ταλ – Γκίκα (Greece Aposperides)



Ρουμελιώτη – Αυλωνίτη (Greece Yades)



Δημακοπούλου – Κύρκου (Greece Sirens)



Μακρή – Παναγιώτου (Greece Evathloi)

Τους αγώνες στην Κρήτη θα παρακολουθήσει ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Cheerleading, κ. Καρλ Όλσον.

Η τελετή έναρξης θα έχει έντονο άρωμα Κρήτης, καθώς ο Λαογραφικός Όμιλος «Λάζαρος & Μανόλης Χνάρης» θα παρουσιάσει τον παραδοσιακό χορό Πεντοζάλη, υπό τους ήχους της μουσικής Κρητών καλλιτεχνών. Τα πολιτιστικά και μουσικά δρώμενα επιμελήθηκε η ειδική πολιτισμολόγος Βούλα Νεονάκη.



Η παρουσίαση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί από την εντυπωσιακή Χριστιάννα Σκούρα.

Επιστρέφει στο Ηράκλειο η αγαπημένη πρόκληση του #CheerChallenge

Παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κρήτη φιλοξενεί και τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Cheerleading 2026, με περισσότερους από 700 αθλητές και αθλήτριες από 17 συλλόγους-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading.

Το αγαπημένο #CheerChallenge επιστρέφει, καλώντας τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε μια ξεχωριστή αγωνιστική πρόκληση.

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι αθλητές και οι αθλήτριες θα διδαχθούν νέες χορογραφίες από κορυφαίους διεθνείς coaches – εισηγητές, ενώ την Κυριακή θα κληθούν να διαγωνιστούν παρουσιάζοντας τις χορογραφίες τους.

Οι διεθνείς Instructors της διοργάνωσης είναι:



Mateja Grbec (Σλοβενία) – Pom



Tim Aafjes (Ολλανδία) – Hip Hop



Tami Whatcott (ΗΠΑ) – Jazz

Στη διοργάνωση του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας συμμετάσχουν ομάδες από τους συλλόγους: Αμαζόνες, Ελληνικό Αστέρι, Αποσπερίδες, ΑΓΟΠ Μυρτάλη, Αρμονία Θήβας, ΑΠΣ Οι Αμπελόκηποι, Εν Κινήσει, Εν Χορώ, Αρίων 2005, Τέχνη και Άθληση Ρεθύμνου, Πλοηγός Αντιπάρου, Ολυμπιάδες, Μωβ Κινήσεις Αιγίου, Άνασσα, ΓΣ Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης, Ουράνιοι Μαχητές και Ελληνικές Σταγόνες.