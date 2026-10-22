Σχοινάς - Γαρμπή: «Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει, το έχουμε κερδίσει»

Στη δικαστική διαμάχη που έχει προκύψει ανάμεσα στον ίδιο, την Kαίτη Γαρμπή και γνωστό επιχειρηματία αναφέρθηκε ο Διονύσης Σχοινάς δίνοντας τη δική του εκδοχή για την πορεία της υπόθεσης.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα έχουν δημοσιευτεί, τονίζοντας ότι η πραγματική εικόνα των δικαστικών εξελίξεων είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί δικαστικής ήττας, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση δεν έχει την εξέλιξη που της αποδίδεται.

«Γράψανε διάφορα πράγματα ότι χρωστάμε, ότι γίνονται διάφορα δικαστήρια. Λοιπόν, δεν συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα, αλλά κανείς δεν έχει κάτσει να γράψει ότι τα έχουμε κερδίσει, γιατί δεν κάνει τα κλικ. Ξαφνικά μας βγάζουν τα site ότι είμαστε ανέντιμοι και ότι ξαφνικά δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Ό,τι και να έχει γραφτεί δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα τα δικαστήρια που έχουν γίνει τα έχουμε κερδίσει», σημείωσε χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ο επιχειρηματίας δικαιώθηκε στο Εφετείο, με την απόφαση να προβλέπει ότι ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή καλούνται να του καταβάλουν το ποσό των 100.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρώτο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, τον Ιανουάριο του 2025, το δικαστήριο είχε δικαιώσει το ζευγάρι, ωστόσο η απόφαση ανατράπηκε σε δεύτερο βαθμό, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εκπομπής. Οι δύο καλλιτέχνες πρόκειται να προσφύγουν στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας την αναίρεση της εφετειακής απόφασης.

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