Ηράκλειο: Ενισχύεται η καθαριότητα στο κέντρο με περισσότερα ραντεβού και σημεία αποκομιδής

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Σε αύξηση του αριθμού των προγραμματισμένων ραντεβού καθώς και των σημείων αποκομιδής απορριμμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου και στο σύνολο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, προχωρά η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας.

Το νέο πρόγραμμα, η εφαρμογή του οποίου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 26/10 όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, εκτός από την αύξηση του αριθμού των προγραμματισμένων ραντεβού, περιλαμβάνει επιπλέον νέα σημεία αποκομιδής στην Κόσμων, στη Μονή Οδηγητρίας, στον Άγιο Δημήτριο και στην Πλατεία Κορνάρου αυξάνοντας τα σημεία από 9 που είναι μέχρι σήμερα σε 13.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης: «Οι επιχειρήσεις και οι φορείς ενημερώνονται για την τελική μορφή του νέου προγράμματος. Παρακαλούμε τους δημότες να ακολουθήσουν τον νέο προγραμματισμό των ραντεβού και να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες για να καταφέρουμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε την πόλη καθαρή».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αποκομιδή απορριμμάτων όπου δεν υπάρχουν κάδοι, θα πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά μέσω προγραμματισμένων ραντεβού, στοχεύοντας στη βελτίωση της καθαριότητας και της υγιεινής.

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Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στις οδηγίες της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας:

1. Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται με οχήματα, τα οποία θα βρίσκονται στα προκαθορισμένα σημεία.

2. Το ωράριο θα τηρείται αυστηρά.

3. Οι σακούλες να μεταφέρονται δεμένες και καλά στραγγισμένες.

4. Τα απορρίμματα θα παραδίδονται στα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων και δεν θα εναποτίθενται στα σημεία των ραντεβού πριν την προσέλευση των οχημάτων.

5. Παρακαλούμε οι σακούλες απορριμμάτων, όπως μεταφέρονται με τροχήλατα καρότσια, ώστε να μην σέρνονται στο οδόστρωμα προς αποφυγή ρύπανσης κοινόχρηστων χώρων.

Σε περίπτωση παραβατικότητας θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό πρόστιμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας ο οποίος είναι σε ισχύ: https://www.heraklion.gr/files/items/7/70818/neos_kanonismos_kathariotitas.pdf

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2813409600 (τηλεφωνικό κέντρο Διεύθυνσης Καθαριότητας).

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