Βαθειανός Κάμπος: Πτώση σοβάδων από το γεφυράκι της Εθνικής - Κίνδυνος για τους οδηγούς

Σε σοβαρή καταγγελία για πτώση σοβάδων και δομικών υλικών από γέφυρα της Εθνικής Οδού, στο ύψος της περιοχής Βαθειανός Κάμπος, προχώρησε πολίτης που έσειλε και τις σχετικές φωτογραφίες στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που στο πάνω μέρος της γέφυρας εκτελούνταν εργασίες με χρήση σφύρας (κομπρεσέρ). Οι κραδασμοί, σε συνδυασμό με την προφανή παλαιότητα ή διάβρωση της κατασκευής, είχαν ως αποτέλεσμα να αποκολληθούν μεγάλα κομμάτια σοβά, τα οποία έπεφταν με ορμή στο οδόστρωμα, κάτω από το γεφυράκι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στην τοποθέτηση προειδοποιητικών κώνων για να αποκλείσουν το επικίνδυνο σημείο και να αποτρέψουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών, περιορίζοντας τον κίνδυνο κάποιου σοβαρού τραυματισμού.

Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή αποτελεί απλώς ένα προσωρινό μέτρο «πρώτων βοηθειών». Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, καθώς το πρόβλημα παραμένει ενεργό και απαιτείται άμεση και ριζική παρέμβαση από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης ή του Δήμου Χερσονήσου.

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«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν μπορεί η ασφάλεια των πολιτών να εξαρτάται από μερικούς κώνους στην άσφαλτο. Πρέπει να έρθει τώρα κλιμάκιο μηχανικών για αυτοψία και να αποκατασταθεί η ζημιά πριν θρηνήσουμε θύματα», δηλώνει εξοργισμένος κάτοικος της περιοχής.

Το ζητούμενο πλέον είναι τα αντανακλαστικά των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να γίνει άμεσα καθαρισμός των επικρεμάμενων υλικών και έλεγχος της στατικής επάρκειας του τεχνικού έργου, ώστε να αποδοθεί ο δρόμος με ασφάλεια στην κυκλοφορία.

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