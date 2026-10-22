Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή πρόβα παρέλασης με Rafale, Leopard και νέα οπλικά συστήματα

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Μεγάλη δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Η φετινή πρόβα κέκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς πέρα από τα πανίσχυρα άρματα μάχης Leopard, παρουσιάζονται για πρώτη φορά νέα οπλικά συστήματα, drones, καθώς και η εξελιγμένη αντι-drone «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Την ίδια στιγμή, οι διελεύσεις των μαχητικών αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper "έσκιασαν" τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.





Οι δοκιμές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς η πόλη προετοιμάζεται να κορυφώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2026.

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