ΠΕΜ.22 Οκτ 2026 15:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή πρόβα παρέλασης με Rafale, Leopard και νέα οπλικά συστήματα

παρελαση προβα
clock 13:41 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μεγάλη δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Η φετινή πρόβα κέκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς πέρα από τα πανίσχυρα άρματα μάχης Leopard, παρουσιάζονται για πρώτη φορά νέα οπλικά συστήματα, drones, καθώς και η εξελιγμένη αντι-drone «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Την ίδια στιγμή, οι διελεύσεις των μαχητικών αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper "έσκιασαν" τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.



Οι δοκιμές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς η πόλη προετοιμάζεται να κορυφώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υγεία, ο μεγάλος ασθενής; Του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιου*

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

προβα Παρέλαση Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis