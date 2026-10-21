Ηράκλειο - 28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και της παρέλασης

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Με δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων και τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση θα τιμηθεί στο Ηράκλειο η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με τη μαθητική κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Ελευθερίας και θα κορυφωθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με την επίσημη δοξολογία στον Άγιο Τίτο και την παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα:

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Γενικός σημαιοστολισμός από την ογδόη πρωινή ώρα της 26ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.

2. Γενικός σημαιοστολισμός των πλοίων που ναυλοχούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

3. Φωταγώγηση των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2026.

II. ΕΙΔΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

Ομιλίες στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά Σχολεία, Τεχνικές Σχολές, κ.λ.π.

ΩΡΑ 12:00

Μαθητική κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Ελευθερίας.

1. Προσέλευση επισήμων και Αρχών στο χώρο του μνημείου.

2. Κατάθεση Στεφάνων από: την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο στον τομέα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τους Διευθυντές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τους σπουδαστές της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, τους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους Προσκόπους και τους Οδηγούς.

3. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

4. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

5. Τέλος τελετής – Αποχώρηση επισήμων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

ΩΡΑ 7:30

Οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης και των προαστίων θα σημάνουν χαρμόσυνα και η φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου θα παιανίσει το εωθινό.

ΩΡΑ 8:00

Επίσημη Έπαρση της Σημαίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Ελευθερίας.

ΩΡΑ 10:30

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Προσέλευση επισήμων και Αρχών.

Για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα μιλήσει η κ. Γαλανάκη Μαρία, φιλόλογος του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, Διδάκτωρ Φιλολογίας.

ΩΡΑ 11:30

Τελετή στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Ελευθερίας.

Προσέλευση επισήμων και Αρχών στο χώρο του μνημείου.

1) Επιμνημόσυνη δέηση.

2) Κατάθεση Στεφάνων από τους:

-Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης

-Εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές Π.Ε. Ηρακλείου,

Ευρωβουλευτές

-Περιφερειάρχη Κρήτης

-Δήμαρχο Ηρακλείου

-Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

-Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου – Διοικητή 44 Σ.ΔΙ., ως εκπρόσωπο

των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

-Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

-Πρόεδρο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

-Πρόεδρο του Ι.Τ.Ε.

- Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας ,Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών Κρήτης -Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ι.ΘΑ.Β.Β.Υ.Κ.-ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

-Πρόεδρο Π.Ε.Δ.

-Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

-Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Ηρακλείου-Ν. Λασιθίου

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας

-Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών

-Σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ Κρήτης και Δωδεκανήσου

-Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

-Πρόεδρο του τμήματος Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

-Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου

-Σύλλογοι - Σωματεία – Φορείς

-Αναπηρικές Οργανώσεις

-Εφεδροπολεμικές Οργανώσεις

-Αντιστασιακές Οργανώσεις που εδρεύουν στην Π.Ε. Ηρακλείου

3) Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

4) Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

5) Τέλος τελετής – Αποχώρηση επισήμων.

Παρακαλούμε, όσους από τους παραπάνω επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, να ενημερώσουν για την κατάθεση μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 στο τηλέφωνο 2813400374.

(Ώρες επικοινωνίας: 08.00-14.30).

ΩΡΑ 12:00

Παρέλαση, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος του μνημείου Μάχης Κρήτης, συνέχεια προς πλατεία Ελευθερίας, οδό Αβέρωφ, οδό Έβανς (αριστερά τη μεγάλη Έβανς) και ολοκλήρωση στην Καινούρια Πόρτα (Καμάρες, εξωτερικά των τειχών – στην είσοδο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης»), των ακόλουθων τμημάτων: Της Φιλαρμονικής του Δήμου, των Αναπήρων Πολέμου, Παλαιών Πολεμιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Σώμα Νοσηλευτικής, Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών - Ναυαγοσωστών), της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου, του Σωματείου Ποντίων ‘‘Εύξεινος Λέσχη’’ Ηρακλείου, του Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου, του Συλλόγου Ν. Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία», του Συλλόγου Θρακιωτών Κρήτης «Ορφέας», του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Ηρακλείου, του Συλλόγου Μακεδόνων Κρήτης, των Δημοσίων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων, του Πρότυπου Γυμνασίου, του Εσπερινού Γυμνασίου, των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων Ηρακλείου, του Μουσικού Σχολείου, του Πρότυπου Λυκείου, του Καλλιτεχνικού Σχολείου, του Εσπερινού Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ., του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ηρακλείου, των Στρατιωτικών Τμημάτων κατά την καθιερωμένη τάξη.

ΩΡΑ 17:15

Επίσημη Υποστολή της Σημαίας στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

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