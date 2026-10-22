Ανησυχία για τα λοιμώδη νοσήματα: Άλμα 23% στη γρίπη – Δεύτερη η Κρήτη στα κρούσματα καμπυλοβακτηριδίου

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Αύξηση 5,7% παρουσίασαν τα λοιμώδη νοσήματα που δηλώθηκαν στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΟΔΥ.

Μεταξύ των νοσημάτων που καταγράφηκαν, η εποχική γρίπη παρουσίασε σημαντική αύξηση 23%, πανελλαδικά,ενώ προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για τις λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, στο νησί καταγράφηκαν 120 επιβεβαιωμένα κρούσματα καμπυλοβακτηριδίου,, αριθμός που κατατάσσει την Κρήτη στη δεύτερη θέση,στην Ελλάδα.

Πρώτη είναι η Περιφέρεια Αττικής με 664 κρούσματα, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία καταγράφηκαν 112. Το καμπυλοβακτηρίδιο είναι βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει οξεία γαστρεντερίτιδα.

Η μετάδοση συνδέεται κυρίως με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού, γεγονός που καθιστά σημαντική την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην προετοιμασία και τη συντήρηση των τροφίμων.

Φέτος υπάρχουν και πάλι λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο, αλλά σε μικρότερη κλίμακα από πέρυσι όπως επίσης σποραδικά κρούσματα σαλμονέλωσης .

Αν και η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη και οι ασθενείς αναρρώνουν χωρίς ειδική αγωγή, απλώς με την κατανάλωση πολλών υγρών για την αποφυγή αφυδάτωσης, η λήψη θεραπείας ενδείκνυται για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρή κλινική εικόνα. Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής στην κουζίνα, αλλά και σε ατομικό επίπεδο.

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