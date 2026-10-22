ΠΕΜ.22 Οκτ 2026 17:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ανησυχία για τα λοιμώδη νοσήματα: Άλμα 23% στη γρίπη – Δεύτερη η Κρήτη στα κρούσματα καμπυλοβακτηριδίου

εργαστηριακοί έλεγχοι
clock 17:13 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αύξηση 5,7% παρουσίασαν τα λοιμώδη νοσήματα που δηλώθηκαν στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΟΔΥ.

Μεταξύ των νοσημάτων που καταγράφηκαν, η εποχική γρίπη παρουσίασε σημαντική αύξηση 23%, πανελλαδικά,ενώ προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για τις λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, στο νησί καταγράφηκαν 120 επιβεβαιωμένα κρούσματα καμπυλοβακτηριδίου,, αριθμός που κατατάσσει την Κρήτη στη δεύτερη θέση,στην Ελλάδα.

Πρώτη είναι η Περιφέρεια Αττικής με 664 κρούσματα, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία καταγράφηκαν 112. Το καμπυλοβακτηρίδιο είναι βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει οξεία γαστρεντερίτιδα.

Η μετάδοση συνδέεται κυρίως με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού, γεγονός που καθιστά σημαντική την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην προετοιμασία και τη συντήρηση των τροφίμων.

Φέτος υπάρχουν και πάλι λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο, αλλά σε μικρότερη κλίμακα από πέρυσι όπως επίσης σποραδικά κρούσματα σαλμονέλωσης .

Αν και η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη και οι ασθενείς αναρρώνουν χωρίς ειδική αγωγή, απλώς με την κατανάλωση πολλών υγρών για την αποφυγή αφυδάτωσης, η λήψη θεραπείας ενδείκνυται για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρή κλινική εικόνα. Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής στην κουζίνα, αλλά και σε ατομικό επίπεδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λοιμώδη Νοσήματα Κρητη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis