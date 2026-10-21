«Καμπανάκι» ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν τα μεταδοτικά νοσήματα στην Ελλάδα – Οι μήνες με τη μεγαλύτερη έξαρση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αύξηση των δηλωθέντων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2025, με τη γρίπη να παραμένει η συχνότερη λοίμωξη και να παρουσιάζει άνοδο κατά 23%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της έκθεσης «Παρακολούθηση δηλωθέντων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων, 2025», τα κρούσματα ανήλθαν σε 6.851, έναντι 6.484 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,7%.

Τα δεδομένα προέρχονται από τον ΕΟΔΥ, ο οποίος καταγράφει και επιβεβαιώνει τα δηλωθέντα κρούσματα μέσω του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης, βάσει της υποχρεωτικής δήλωσής τους.

Οι μήνες με τα περισσότερα κρούσματα

Τα στοιχεία ανά μήνα αποτυπώνουν έντονη εποχικότητα. Ο Ιανουάριος ήταν με διαφορά ο πιο επιβαρυμένος μήνας του 2025, με 1.322 κρούσματα, ενώ ακολούθησαν ο Φεβρουάριος με 780 και ο Μάρτιος με 726.

Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο Δεκέμβριος, με 589 κρούσματα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τετράμηνο Δεκεμβρίου – Μαρτίου καταγράφηκαν συνολικά 3.417 από τα 6.851 κρούσματα του έτους, δηλαδή σχεδόν τα μισά περιστατικά.

Στον αντίποδα, οι λιγότερες δηλώσεις καταγράφηκαν τον Νοέμβριο, με 356 κρούσματα, τον Οκτώβριο, με 364, και τον Ιούνιο, με 389.

Η εικόνα διαφοροποιείται, ωστόσο, ανά νόσημα: ενώ η γρίπη «εκτοξεύεται» τον χειμώνα, η σαλμονέλωση και η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα τους θερινούς μήνες.

Γρίπη: 2.832 κρούσματα το 2025

Τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης αυξήθηκαν κατά 23%, από 2.303 το 2024 σε 2.832 το 2025, καθιστώντας τη γρίπη τη συχνότερη λοίμωξη του έτους.

Η κορύφωση καταγράφηκε τον Ιανουάριο, με 1.103 περιστατικά, ενώ ακολούθησαν ο Φεβρουάριος με 551 και ο Μάρτιος με 502.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο καταγράφηκαν 2.156 κρούσματα γρίπης, ενώ από τον Μάιο και μετά η κυκλοφορία της υποχώρησε σημαντικά. Από τον Μάιο έως και τον Νοέμβριο τα περιστατικά παρέμειναν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, πριν αυξηθούν εκ νέου τον Δεκέμβριο σε 265.

Αύξηση στις λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο

Η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο, ένα τροφιμογενές νόσημα, παρουσίασε συνολικά 1.161 κρούσματα μέσα στο 2025, με αύξηση 25,9% σε σχέση με το 2024.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν τον Μάιο, με 150 κρούσματα, ενώ υψηλοί αριθμοί παρατηρήθηκαν επίσης τον Οκτώβριο με 117, τον Ιούνιο με 116, τον Νοέμβριο με 116 και τον Δεκέμβριο με 112.

Σαλμονέλωση: Κορύφωση μέσα στο καλοκαίρι

Η σαλμονέλωση μειώθηκε συνολικά κατά 11,7%, παρουσιάζοντας όμως σαφή θερινή έξαρση.

Τα κρούσματα αυξήθηκαν έντονα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με 147 και 223 περιστατικά αντίστοιχα. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τα περισσότερα περιστατικά σαλμονέλωσης σε ολόκληρο το έτος.

Συνολικά καταγράφηκαν 929 κρούσματα. Η φυματίωση, από την πλευρά της, παρουσίασε μείωση κατά 12,1%, με συνολικά 349 κρούσματα το 2025.

Κατακόρυφη πτώση στον κοκκύτη

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η μείωση στα κρούσματα κοκκύτη.

Το 2025 καταγράφηκαν μόλις 12 κρούσματα, έναντι 440 κρουσμάτων το 2024.

Την ίδια ώρα, τα κρούσματα ιλαράς μειώθηκαν στα 4, από 38 που είχαν καταγραφεί το 2024.

Ιός Δυτικού Νείλου: Η κορύφωση Ιούλιο και Αύγουστο

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατέγραψε συνολικά 96 κρούσματα, παρουσιάζοντας σαφή θερινή εποχικότητα.

Τα πρώτα περιστατικά του έτους εμφανίστηκαν τον Ιούνιο, με 6 κρούσματα, ενώ ακολούθησαν 28 τον Ιούλιο, 44 τον Αύγουστο και 18 τον Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους μήνες δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό.

Σε σύγκριση με το 2024, τα κρούσματα μειώθηκαν κατά 56,4%.

Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων

Τα περισσότερα περιστατικά των έξι μεταδοτικών και λοιμωδών νοσημάτων που εξετάζονται καταγράφηκαν κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, η γρίπη παρουσίασε μεγάλη συγκέντρωση στις Περιφέρειες Αττικής (1.144), Κεντρικής Μακεδονίας (201) και Θεσσαλίας (183).

Οι λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο ξεχώρισαν στις Περιφέρειες Αττικής (664), Κρήτης (120) και Κεντρικής Μακεδονίας (112).

Τα περισσότερα κρούσματα σαλμονέλωσης καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (374), Κεντρικής Μακεδονίας (109) και Θεσσαλίας (68), ενώ τα κρούσματα φυματίωσης συγκεντρώθηκαν κυρίως στην Αττική (131) και την Κεντρική Μακεδονία (52).

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρουσιάστηκε κυρίως στις Περιφέρειες Θεσσαλίας (46) και Αττικής (23).

Τέλος, ο κοκκύτης παρουσίασε σημαντική μείωση περιστατικών, με το σύνολό τους σε ολόκληρη τη χώρα να υποχωρεί στα 12.

Μείωση 78,1% στα κρούσματα κορωνοϊού

Εντυπωσιακή ήταν η υποχώρηση της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων το 2025 ανήλθε σε 113.311, έναντι 517.080 το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 78,1%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: