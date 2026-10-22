Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της ΑΟΖ

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Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας - Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ «οι δύο Υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

🇬🇷🇪🇬 FM George Gerapetritis held a telephone call with Egyptian FM Badr Abdelatty. Discussions focused on the 🇬🇷🇪🇬 strategic partnership and developments in the Eastern Mediterranean. https://t.co/4LXGuz0Nsq — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2026

Oι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.

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