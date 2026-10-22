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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της ΑΟΖ

Γεραπετρίτης Abdelatty
clock 16:20 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας - Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ «οι δύο Υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

Oι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.

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