Κώστας Τσουκαλάς: «Για εμάς η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ δεν είναι λαϊκισμός»

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των συνταξιούχων, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, στην εκδήλωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε εκ νέου τις προτάσεις για τους συνταξιούχους και έβαλε το πλαίσιο για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ- «που για εμάς δεν είναι λαϊκισμός, όπως λένε οι κ. κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας». Όπως τόνισε, το κόμμα του το έχει κοστολογήσει και έχει παρουσιάσει και το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για μείωση 20% την πρώτη χρονιά, για ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, αναμόρφωση των αναπηρικών συντάξεων ώστε να μπορούν τα Άτομα με Αναπηρία τουλάχιστον 67% να έχουν πλήρη εθνική σύνταξη και όχι μειωμένη. «Χθες δεσμευτήκαμε και για άρση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας, που οι πριν το 2016 συνταξιούχοι έχουν ακόμα την περικοπή και έχουν αναμορφωθεί δύο ταχύτητες», πρόσθεσε. «Το 2019 η κυβέρνηση μιλούσε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε 22% και 11%, ήταν λαϊκιστές άραγε τα στελέχη τότε;», διερωτήθη.

Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και της Νάντιας Γιαννακοπούλου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε το ζήτημα του πολιτικού διαλόγου και του σεβασμού στην προσωπικότητα του συνομιλητή. «Κατά τη γνώμη μου, χθες γίναμε μάρτυρες μίας χυδαίας επίθεσης, ενός αδιανόητου περιστατικού. Είναι άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η προσωπική επίθεση που στοχοποιείται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι «υπάρχουν φορές που ενδεχομένως να υψωθούν οι τόνοι αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην προσωπικότητα του συνομιλητή», ενώ σχολίασε πως «για τον, δε, κ. Λαζαρίδη αυτή είναι μία πάγια τακτική. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό». «Αυτό που όλοι οφείλουμε να διασφαλίσουμε είναι η διατήρηση ενός επιπέδου στην πολιτική», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

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