Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για την πρόσβαση των παιδιών στα social media – Τι προτείνει

Τη θέσπιση συστήματος ηλικιακά διαβαθμισμένης πρόσβασης των ανηλίκων στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης προτείνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγήςμε τροπολογία που κατέθεσαν.



Στόχος, όπως αναφέρεται από το κόμμα, είναι η αποτελεσματική προστασία τους από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενίσχυση της γονικής συμμετοχής και τη σταδιακή ανάπτυξη της ψηφιακής τους αυτονομίας.

«Ενώ το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει οριζόντια απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών παρά την επικείμενη ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αντιπροτείνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που βασίζεται στην άποψη της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την αναλογικότητα και τον ευρωπαϊκό κανονισμό» αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα προτείνεται:

Αυστηρός περιορισμός κάτω των 13 ετών.



Περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση από 13 έως 14 ετών, με τις αναγκαίες προϋποθέσεις.



Πρόσβαση δηλαδή των μεγαλύτερων εφήβων με τις εγγυήσεις του ενωσιακού δικαίου.



Η παρέμβαση δεν περιορίζεται σε μια απαγόρευση, αλλά προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης: ψηφιακή παιδεία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υποστήριξη γονέων, δομές ψυχικής υγείας, μηχανισμοί βοήθειας και ετήσια επιστημονική αξιολόγηση με λογοδοσία στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία:

διακρίνει τη θέσπιση ηλικιακών προϋποθέσεων από τη ρύθμιση των τεχνικών υποχρεώσεων των πλατφορμών.



προβλέπει τη δυνατότητα γονικά εποπτευόμενης πρόσβασης για την ηλικιακή ομάδα 13–14 ετών, την αξιοποίηση δημόσιων ψηφιακών υποδομών, όπως το KidsWallet, χωρίς αποκλειστικότητα συγκεκριμένης τεχνολογίας, και την επαλήθευση ηλικίας με σεβασμό στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων.



καθιερώνει τον υπολογισμό των ηλικιακών ορίων βάσει της ακριβούς ημερομηνίας γέννησης του ανηλίκου.



προβλέπει μεταβατική περίοδο για τους υφιστάμενους λογαριασμούς και οργανώνει τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το ενωσιακό πλαίσιο εποπτείας.



καθώς και ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης για την ψηφιακή παιδεία, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την υποστήριξη γονέων, την ψυχική υγεία των ανηλίκων και την επιστημονική αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

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